Жінка-мрія: Єва Лонгорія захопила бездоганною фігурою в стильному вбранні від Balmain

Єва Лонгорія – давня подруга Олів'є Рустена і його творчості – часто блищить на світських івентах в сукнях від відомого французького дизайнера. На показ нової колекції Balmain вона також одягла стильний костюм від цього будинку. Чорний шовковий комбінезон з глибоким декольте, поясом і об'ємними складками на стегнах вона поєднала з об'ємним піджаком з низкою великих гудзиків. Доповнили картину босоніжки на стійкому каблуці у вигляді емблеми бренду, а також сумочка-портфель цієї марки.

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Таке вбрання через складність крою може візуально додати пару кілограмів, а тому дозволити його собі могла тільки власниця модельної фігури. Потрібно відзначити, що Єва, яка останнім часом приємно дивує публіку своїм бездоганним тілом, виглядала в ньому просто відмінно. Окремої уваги також її зачіска і макіяж – до речі, на них у своїх сторіз зупинилася і сама актриса.

Під фото, яке опублікувала Лонгорія, зібралося безліч захоплених коментарів. Фолловери відзначили, що Єві неймовірно до лиця таке вбрання, а також що вона виглядає дуже молодо і свіжо.

Єва повністю повернулася у форму (фото: instagram.com/evalongoria)

В Париж модель прилетіла разом зі своїм сином Сантьяго. На одному з кадрів вона позує з ним на тлі Ейфелової вежі. Щасливі мама і син насолоджуються прекрасним видом на вечірній Париж, а також солодощами. «Паризькі ночі з моїм чоловіком», – зворушливо підписала знімок Єва.

Єва і Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва – справжня активістка і борець за права жінок. Нещодавно вона знялася для кампанії, мета якої – підтримати працюючих зіркових мам. Суть в тому, що навіть не червону килимову доріжку вона взяла з собою сина. Так що своїм вчинком Єва підтверджує поєднувати материнство з численними поїздками цілком можливо.