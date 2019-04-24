51-річна Ніколь Кідман приміряла відверті образи для американського глянцю

Ніколь Кідман у свої 51 – одна з найяскравіших голлівудських зірок, яка постійно тішить шанувальників новими кіно - і телевізійними роботами. Так, у цьому році на екрани вийде два фільми з її участю, а зараз весь світ в очікуванні нового сезону популярного серіалу Little Big Lies. При цьому вона встигає успішно будувати і особисте життя – Ніколь вже багато років заміжня за Кітом Урбаном, виховує двох дітей... Одним словом, тим, що цікавлять шанувальників рудоволосої красуні, більш ніж достатньо. Цим і вирішили скористатися редактора американського журналу Vanity Fair. І вона з задоволенням розповіла багато подробиць свого життя.

Ніколь Кідман для Vanity Fair (фото: instagram.com/VanityFair)

Ніколь стала героїнею травневого випуску, примірявши для розкішної фотосесії масу стильних образів. На обкладинці вона з'явилася в чорному з блакитними квітами сукні Prada, що відкриває груди і плечі. Доповнили його вишукані прикраси: кольє Chopard і сережки Tiffany & Co.

В іншому образі вона приміряла блузу з пишними рукавами-ліхтариками, на третьому – яскраво-жовтий плащ... Були і більш сексуальні образи: в колготках у сіточку і нижній білизні, в чорних укорочених брюках і розстебнутій блузці молочного відтінку. Вона змінила кілька видів зачісок, макіяжу і локацій. Всі ці кадри ще раз підкреслили геніальну здатність Ніколь перевтілюватися – недарма в акторському середовищі вона заслужила негласне прізвисько "хамелеон".

"Хітові TV-шоу. Ролі в кіно, тільки може зіграти вона. Кар'єра, яка стає тільки краще...", – написали у записі Vanity Fair. Сама Ніколь Кідман також поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram і написала: "Який привілей – бути на обкладинці Vanity Fair в десятий раз! Спасибі @KristaSmith і @CollierSchorrStudio за те, що ви принесли свої вишукані таланти в Теннессі".

Ніколь Кідман для Vanity Fair (фото: instagram.com/VanityFair)

В інтерв'ю виданню, крім робочих моментів, вона розкрила багато подробиць особистого життя. Так, актриса зізналася, що практично не спілкується з прийомними дітьми: 26-річною Белою і 24-річним Коннером, які зараз живуть в Англії і входять до секти саєнтології. Також вона поділилася секретами виховання дітей від Кіта – 10-річної Сандей Роуз і 8-річної Фейт Маргарет. Приміром, вона намагається відгородити їх від соціальних мереж і не тиснути на них у питаннях вибору хобі. Тим не менш старша дочка вже захоплюється акторською майстерністю і має намір піти по стопах матері.

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