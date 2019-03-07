Енергійна красуня: Ірина Шейк запалює в корсеті-мотоциклі і міні-шортах (відео)

33-річна модель Ірина Шейк в черговий раз довела, що вона майстер перевтілень. Цього разу співачка взяла участь у зйомках рімейка знаменитого кліпу Джорджа Майкла Тоо Funky 1992-го року і приміряла вельми незвичайний образ.

На відео, яким Ірина поділилася з підписниками, вона дефілює у відвертому і доволі екстравагантному костюмі. Він являє собою своєрідний корсет у вигляді мотоцикла з кермом, фарою і дзеркалами яскравою червоно-жовто-блакитного забарвлення. А завершують його чорні міні-шорти з червоною бахромою і величезним червоним серцем на сідницях. На спині – шкіряні ремені з пряжками, а на одній нозі на застібці зухвало пристебнута кобура. Взута модель в широкі чоботи на шпильці в тон "мотоциклу". Волосся з "вологим" ефектом зачесане назад.

Відео: instagram.com/irinashayk

До речі, в оригінальній версії цей образ належить шведській моделі Еммі Віклунд. Крім неї, у кліпі взяли участь багато культових особистостей тієї епохи, включаючи Лінду Євангелісту. Сам Джордж Майкл взяв на себе роль оператора, який знімає виходи різних зірок на сцену.

"Роби, як я! За лаштунками проекту мрії. Божевільні архівні речі від легендарного Тьєрі Мюглера. Спасибі, що я стала частиною цього твору мистецтва", – підписала ролик Ірина Шейк.

Саме цьму французькому модельєрові належить авторство екстравагантного костюма. Сам Тьєрі також поділився відео у себе на сторінці і підписав:

"Ірина Шейк дійсно знає, як привернути вашу увагу! Це справжнє мистецтво роботи на подіумі".

Варто відзначити, що відео Тоо Funky свого часу наробила багато шуму. За відвертість і скандальні деталі воно було визнано одним з найбільш провокаційних у Джорджа Майкла. А пісня побила всі рекорди прослуховувань. Ніяких подробиць нового відео поки немає, але інтерес до нього вже підігрітий!

Стильна Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, до цього Ірина Шейк в несподівано суворому образі знялася для рекламної кампанії Burberry.

Також нагадаємо, що Ірина Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 в сексуальній сукні Burberry з новою стрижкою.