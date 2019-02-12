Юна модниця: дочка Олі Полякової похвалилася стильними молодіжними нарядами

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина продемонструвала всі образи на милому відео

13-річна донька популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка "засвітилася" на Ukrainian Fashion Week, вирішила підтвердити своє "звання" юної модниці і продемонструвала підписникам кілька стильних молодіжних образів. Дівчинка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показала три різних наряди, намагаючись при цьому наслідувати моделей на фотосетах.

Першим Маша приміряла чорне плаття з написами на грудях і прозорим подолом, до нього вона взула кросівки в тон принта.

Після чого показала білий пуховик, а під ним - блузку незвичайної геометричної забарвлення і білі штани.

На завершення Полякова покрутилася перед камерою в чорно-білому спортивному костюмі з капюшоном.

"А який лук вам найбільше сподобався?" - поцікавилася дівчинка у користувачів мережі.

Відео: (instagram.com/mashapolyakova)

Більшість шанувальників відзначили, що Маша красива в будь-якому образі і попросли її і далі знімати подібні відео.

"Такі зворушливі подростяшные руху, перше платьишко сподобалося";

"Машуня крута в усьому, що добре, молодіжно, загалом прекрасне";

"Дуже красива і одяг теж крутий";

"Мені всі круті))) тобі круто у всіх";

"Як кажуть "гарній дівчіні, гарно і в тряпчині" Машенька ти гарна дівчинка, і тобі добре в будь-якому вбранні";

"Класні всі, але найбільше мені подобається 3, Маша ти класна)))" - сиплять компліментами фолловери дочки "Королеви ночі"

Скріншот коментарів: (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової, Маша Полякова чесно зізналася підписникам, як непросто їй даються дієти та з якими труднощами доводиться стикатися.

До речі, Маша Полякова показала завидні акробатичні трюки на пілоні, захопивши шанувальників відмінною гнучкістю.

Відео: РБК-Україна