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Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці

Автор: Ольга Турчанікова

Аня Тейлор-Джой змусила світ говорити про себе в 2020-му році. Актриса зіграла роль шахістки Елізабет Хармон в міні-серіалі Netflix - "Хід королеви", рейтинги якого злетіли до небес в перші ж чотири тижні після виходу.

Слідом за цим злетіла і популярність самої актриси. Вона отримала запрошення в нові успішні кінопроекти, стала обличчям багатьох брендів і бажаною гостею світських подій. Що не дивно: дівчина з яскравою зовнішністю і здатністю геніально перевтілюватися любить демонструвати цей талант і на публіці.

Пропонуємо згадати найефектніші образи нового Ані Тейлор-Джой на червоних доріжках.

Одне з останніх досягнень Ані - контракт з легендарним будинком Dior. Дівчина і раніше часто з'являлася у вбраннях від Марії Грації К'юрі, а тепер кожен її вихід буде створений майстрами будинку.

Цікаво, що над зовнішнім виглядом актриси працює один з найвідоміших селебріті-стилістів - Лоу Роач.

У числі його зіркових клієнтів також Зендая, Селін Діон, Пріянка Чопра Джонас та інші. Саме він познайомив актрису з креативним директором будинку.


В якості нового обличчя Christian Dior Аня вже продемонструвала новий розкішний образ: напередодні вона відвідала прем'єру трилера "Минулої ночі в Сохо", вибравши золотисте плаття від культового французького будинку. Милуємося цим та іншими ефектними виходами актриси.

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images

Раніше ми писали, чим прославилася актриса Чон Хо Ен з "гри в кальмара".

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