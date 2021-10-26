Виходи королеви: найблискучіші образи Ані Тейлор-Джой на червоній доріжці

Одне з останніх досягнень Ані - контракт з легендарним будинком Dior. Дівчина і раніше часто з'являлася у вбраннях від Марії Грації К'юрі, а тепер кожен її вихід буде створений майстрами будинку.

Цікаво, що над зовнішнім виглядом актриси працює один з найвідоміших селебріті-стилістів - Лоу Роач.

У числі його зіркових клієнтів також Зендая, Селін Діон, Пріянка Чопра Джонас та інші. Саме він познайомив актрису з креативним директором будинку.



В якості нового обличчя Christian Dior Аня вже продемонструвала новий розкішний образ: напередодні вона відвідала прем'єру трилера "Минулої ночі в Сохо", вибравши золотисте плаття від культового французького будинку. Милуємося цим та іншими ефектними виходами актриси.

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images