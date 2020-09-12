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Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Субота 12 вересня 2020 18:07
Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, на які моделі варто звернути увагу

Жіноча сумочка – улюблений аксесуар прекрасної статі. Як говориться, взуття і сумок не може бути занадто багато! Однак мода така швидкоплинна, що сумочки доводиться міняти мало не кожен сезон. Стиліст Ксенія Господінова склала корисний гід по наймоднішим сумкам осені і зими 2020.

Які сумки будуть в тренді цього сезону:

Сумки з великими ланцюгами у вигляді декору або довгим крученим ланцюгом замість ремінця — головний хедлайнер осені.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Круглі, циліндричні, трикутні, квадратні і багато інших геометричних форм — хороший варіант для тих, хто хоче урізноманітнити свої осінні образи.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Вінтажні сумочки в дусі 60х від м'яких клатчей з оксамиту або атласу до суворих ридикюлів.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Сумки-тоут оцінять ті, хто любить універсальність і речі поза часом. Можна і в офіс, і на особисту зустріч.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста


Сумки-хобо з тієї ж категорії. Одні з самих практичних і стильних аксесуарів.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Клатч-хмара не здає своїх позицій.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Сумка-багет — незамінна в гардеробі модниці.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста

Сумка шоппер — на всі випадки життя.

Вибираємо трендову сумку на осінь: модний гід від стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова показала трендові спідниці на осінній період 2020.

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