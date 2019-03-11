"Ви прекрасні": Катя Осадча блиснула шикарним образом на сцені Голос країни 9

Телеведуча доповнила образ тільки сережками

Катя Осадчая показала необычный образ на сцене 8 нового выпуска шоу Голос країни 9 сезон (прошел 12 марта). Отметим, что Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов являются ведущими проекта. Безусловно, как "лицо шоу" именитая телеведущая балует поклонников стильными образами.

Для своего недавнего появления на сцене Голос країни Осадчая выбрала белоснежное платье от бренда Pollardi. При этом отмечается, что необычное платье было специально разработано для нового выпуска популярного шоу и его звездной ведущей.

Катя Осадчая во время 8-го выпуска шоу Голос країни (фото: instagram.com/pollardi_fashion_group)

Вечернее платье длины миди имеет несколько изюминок. Во-первых, оригинально оформленная зона декольте в виде двух переплетенных между собой воздушных полосок ткани. Они служат одновременно и шлейками и отдельным визуальным акцентом.

И все же главная изюминка стильного платья — это, безусловно, огненная вышивка красными нитками.

Забавно, что многие зрители ТВ-шоу и поклонники Кати Осадчей видят в этом узоре разные варианты. Кто-то отмечает, что это пламя. Некоторые же видят в вышивке орла. В любом случае прием удался — декоративный элемент притягивает взгляды и украшает образ в целом.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Элегантный образ Осадчей дополняет сдержанная прическа — тугой хвост на затылке. А также ассиметричные серьги с крупными белыми бусинками от Elena Romanenko. Следует отметить, что fashion look телеведущей за счет яркого красного акцента в виде вышивке не нуждается ни в каких дополнительных аксессуарах.

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