Східна красуня: T. MOSCA переносить на Схід у новій колекції FW 2020/21

Бренд T. Mosca, за яким стоять Оксана Шаповалова і Катерина Квіт, зустрічає сезон осінь-зима 2020/21 теплом і новими дизайнерськими ходами. Дует дизайнерів вміло грає з об'ємами і облягаючими фактурами. T. Mosca знову «реанімує» силуетне трикотажне плаття, яке вже кілька сезонів «виходило з моди». Для ще більш сміливих модниць Шаповалова і Квіт пропонують вибрати облягаючий напівпрозорий комбінезон.

Спеції східного ринку в колекції T. Mosca FW 2020/21

Нова колекція T. Mosca пронизана східними мотивами

Натхненням колекції послужила дівчина, яка потрапила на східний ринок. Її приваблює таїнство орієнтальних орнаментів, але в той же час вона хоче залишатися дуже сучасною.

Східні ринки завжди асоціюються з ароматом, і в серпанку цього аромату вона побачила контур свого відображення. Гарний міраж, який перетворився в знаковий принт колекції, спеціально для колекції створила театральна художниця і ілюстратор Дарія Біла.

Принт-міраж содала ілюстратор Дарія Біла

Модельний ряд традиційно складається із затишних лаунж костюмів з брюками, светрів, кардиганів, суконь. Силуетні форми варіюються – від вільного крою до підкреслюють фігуру.

Облягаючий трикотажний силует знову актуальний

Також дизайн-команда додала в нову лінійку ефектний східний принт, в теплій і холодній палітрі. Пряжа – особлива пристрасть засновників марки. У цьому сезоні ставка – на натуральну вовну, віскозу і м'який бленд з вовни альпака. Серед деталей, звичайно, варто виділити впізнаваний виріз на спині – цей carry-over прийом T. Mosca викликає ажіотаж серед клієнтів бренду з сезону в сезон.

Нова колекція T. Mosca осінь-зима 2020/21