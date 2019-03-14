Весняний настрій: Надія Мейхер підкорила ефектним образом

Артистка вже підібрала стильні весняні вбрання
Колишня учасниця групи "ВІА Гра", а нині сольна співачка, дизайнер і навіть актриса Надія Мейхер, яка зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак, демонструє шанувальникам стильні весняні образи. Раніше 36-річна артистка здивувала зухвалим спорт-шик look'ом, а тепер же поділилася фото в ніжному вбранні.
На знімку, опублікованому в Instagram, Мейхер відображена в облягаючому білому платті, а на плечі вона накинула джинсову куртку. До речі, сукня - з власної колекції Надії.
Зірка супроводила публікацію промовистим хештегом "весняний настрій" - схоже, вона вже повністю сформувала свій сезонний гардероб.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Шанувальники по достоїнству оцінили ефектний look знаменитості і залишили безліч захоплених коментарів.
Раніше Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.
До речі, екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла про самореалізацію і прагненнях в кар'єрі та житті.