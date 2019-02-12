"Віра-бунтарка": Брежнєва вразила фанів несподіваним образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Завжди жіночну і стильну співачку навіть не відразу впізнали власні шанувальники

Відома українська співачка Віра Брежнєва відома своїм витонченим і елегантним стилем і часто демонструє в мережі і на публічних виходах стильні жіночні вбрання. Однак новий образ артистки, яка раніше поділилася гарячими фото з Мальдів, зміг здивувати навіть її давніх шанувальників. Несподіване фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Віра сидить на сходах у під'їзді в "характерній" позі навпочіпки. При цьому зірка одягнена в чорні штани, білу футболку, куртку-косуху та білі кросівки.

"У нас на районі все #настилі все, як #мылюбим #yezzy", - підписала публікацію дружина Костянтина Меладзе.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Такі невластиві Брежнєвої наряд і поза не на жарт вразили підписників, однак вони швидко прийшли в себе і почали з гумором коментувати фото, цікавлячись, де ж семки співачки і відзначаючи, що вона дуже схожа на чарівного гопника.

"Просто дівчисько з нашого двору";

"Заходиш такий у свій падик, Віра Брежнєва сидить";

"Семки є?)";

"Така красива гопница в обшарпаном нашому такому совковому під'їзді, красуня!!!";

"Ахахаххх, Віра-гопнік)))";

"Це сама мила і красива гопница, що я бачив";

"Така чітка";

"Ахах..семки є?..а якщо знайду?!))";

"Кепки не вистачає) і чоток)";

"Не впізнав!!!";

"Семок не вистачає";

"Шикарна. Такий районской леді все подаруєш", - жартують фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Раніше Віра Брежнєва показала, з ким вирушила відпочивати на экзотичний курорт, на якому давно мріяла побувати.

До речі, відома українська співачка Віра Брежнєва і популярна американська модель Кортні Кардашян наділи однакові сукні від Versace.

Відео: РБК-Україна