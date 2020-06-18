Вічно молода: 46-річна Кейт Мосс підкорила красою в новій рекламній кампанії відомого бренду

Кейт Мос продовжує брати участь у нових зйомках. Цього разу вона стала обличчям нової кампанії від Jimmy Choo. 46-річна модель з'явилася в розкішних стильних вбраннях, доповнених взуттям з нової колекції Pre-Fall 2020. Культова модель приміряла атласну сукню з стрічкою на грудях, закриту – в дусі красунь з роману «Великий Гетсбі» з довгою бахромою, чорний брючний костюм, біле плаття-сорочку, вишукану вечірню сукню, розшиту сріблястими блискітками... Ідеально доповнили їх замшеві мюли, чорно-білі козаки, босоніжки на шпильках, сандалі з тонкими ремінцями на щиколотках, а також класичні білі кеди.

Кейт у новій рекламній кампанії (фото: скріншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Образ Кейт зробили максимально натуральним: з природним макіяжем і своєї фірмовою недбалоїю укладкою, вона виглядала неймовірно молодо і свіжо. Насилу віриться, що ця дівчина на фото – супермодель 90-х, яка підкорила світ моди ще 30 років тому.

До речі, і сама модель зізнається, що вона відчуває себе «вдвічі молодшою». Нещодавно Кейт дала інтерв'ю відомому глянцевому журналу Elle, де поділилася масою секретів своєї нев'янучої краси. Виявляється, велика любителька тусовок і коктейлів вже давно перейшла в новий режим. Вона займається йогою, ретельно стежить за харчуванням і режимом сну.

Кейт виглядає молодо і свіжо (фото: скріншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Так, Мосс лягає спати вже в 11, перед цим подивившись пару серій улюбленого серіалу. А прокидається Кейт близько 8. День відомої супермоделі і бізнесвумен тепер починається зі склянки води з лимонним соком. А потім вона дозволяє собі чашечку кави. Крім того, Мосс по-справжньому оцінила сік селери. За словами зірки, у неї завжди знайдеться в холодильнику ця рослина, і вона з задоволенням робить сік на всю сім'ю.

Кейт все ще прекрасна (фото: скріншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Кейт зізналася, що обожнює масаж і часто кличе косметологів до себе додому. А справжнім відкриттям для неї став бразильський лімфодренажний масаж. «Це було неймовірно. Я не знаю, що вона зробила, але я вийшла, відчуваючи себе вдвічі молодшою».