Вечірка почалася: рок-н-рольна колекція GOLETS FW19-20

Бренд GOLETS яскраво відзначив свій ювілей

На подиуме Украинской недели моды сезона осень-зима 2019/20 бренд GOLETS отметил свое 25-летие! В связи со столь важным событием дизайнер Елена Голец создала праздничную и очень яркую коллекцию в стиле рок-н-ролл.

Дизайнер отмечает: достаточно надеть велюровый костюм со штанами-клеш из ее новой коллекции и вуаля — вы звезда лондонского бэнда 1970-х.

Новая юбилейная коллекция GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Коллекция GOLETS — сплошной праздник. Здесь представлено масса ярких вещей с пайетками, много перьев, блестящих и металлических фактур.

Новинки Елены Голец действительно относят нас в уютные и чопорные клубы Лондона, где царит сдержанность и интеллигентность. В коллекции представлены классические пальто с длинными рукавами, брючные костюмы в клетку, скромные кофточки и юбки-миди.

Новая юбилейная коллекция GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Изюминка новой коллекции — смокинги, которые дизайнер предлагает в качестве альтернативы коктейльным платьям.

Цвета и ткани нового модного сезона сезона отличаются уютностью — это и нежный вельвет насыщенного карамельного цвета на пиджаке, и "островки" шерсти на стильных куртках. Женские образы чередуются с мужскими, чтобы пары смогли присмотреть себе модели сразу для двоих.

Новая юбилейная коллекция GOLETS FW19-20 (фото: fashionweek.ua)

Отметим, на главном fashion-подиуме страны также состоялся триумф телесности и уроки анатомии в фантастической коллекции DZHUS FW19-20.

До этого Yana Chervinska представила "многослойную" коллекцию FW19-20 - "домики" для души и тела.

А вот Elena Burenina представила чувственную коллекцию "Feel mе".