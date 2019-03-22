"Звільніть її": Яна Соломко показала підібрані стилістом вбрання

Яна Соломко вже повернулася з відпочинку у спекотному Єгипті, де вона весело провела час з маленькою донькою Кірою і відвідала стародавні піраміди, і вирішила оновити свій гардероб до весни. Однак, як зізналася артистка на своїй сторінці в Instagram, вона дуже не любить ходити по магазинах і вибирати одяг, тому вирішила звернутися за допомогою до стиліста-шопера.

Разом вони підібрали кілька образів, які Яна і показала шанувальникам, поцікавившись їхньою думкою.

"Дівчата, а як ви ставитеся до шопінгу? Мене ось вистачає максимум на пару годин і я тікаю з магазину. Але тепер у мене є особистий шоппер і вона прищеплює мені любов до шопінгу. Як вам наші перші наряди?" - написала Соломко під декількома фото-колажами, на яких вона позує в обновках.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Відзначимо, що вона приміряла кілька варіантів образів з брюками і блузками, які доповнила піджаком або ж курткою. На одному з фото знаменитість позувала у довгій плісированій спідниці.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Проте більшість фанів співачки зійшлися на думці, що всі ці образи вельми невдалі і не підходять їй, а деякі навіть старять. Підписники закликали Яну дотримуватися її власного смаку та стилю, а цього шопера - звільнити.

"Ох і не люблю я критику, але скажу як думаю. Не люблю такий стиль. Не нам вирішувати, як вам одягатися, як на мене,не дуже жіночно і не ваш стиль";

"Жерсть, звільніть її....(((";

"Яна, відмовтеся від неї, у вас набагато краще смак";

"Мені теж здається, що не дуже((";

"Ні один з образів не нра. ці кросівки...У Вас відмінний смак, навіщо цей шоппер?";

"Де ви взяли цього шопера?";

"Низ абсолютно не підходить до верху. Якось ніяк((";

"Ці речі як мінімум для жінки років так 45р! Вибач Яна але це так";

"Ну як то так... Всі варіанти ну не дуже. Раніше у вас завжди все вбрання були набагато крутіше. Вам не йде, а деякі взагалі старить. Ну на смак і колір товаришів немає";

"Ні один образ не сподобався, а ви красуня";

"Ваш смак і стиль мені подобається більше! Ці образи мені не дуже сподобалися";

"Зовсім не Ваш цей "фахівець"....Майже всі ні про що. Терміново змініть стиліста!!!" - діляться думками фоловери.

Нагадаємо, нещодавно артистка знову підігріла чутки про розлучення з чоловіком, проте сама Яна не коментує своє особисте життя.

Ми також писали, що Яна Соломко умилила мережу фотосесією зі своєю донькою Кірою в кафе, куди вони завітали на обід.