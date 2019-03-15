Витончена елегантність: Джамала показала трендовий оверсайз-образ від Chloé

Шанувальники уточнили, що образ дуже личить Джамалі
Джамала также не смогла пропустить открытие одной из самых долгожданных и действительно уникальных выставок в Украине. А именно – выставка Chloé Couture в Национальном художественном музее Украины в Киеве. Напомним, что экспозиция архивных нарядов известного дома моды открылась 14 марта и продлится до 28 марта. Стоимость входного билета – 40 грн.
При этом на единственно подобной выставке в Украине можно рассмотреть более 30 платьев, охватывающих период 1970 – 2000-х годов.
И к слову, эту выставку одной из первых уже рассмотреть Маша Ефросинина, которая выбрала элегантный брючный комплект с романтичной блузой – все от указанного бренда.
Не стала исключением и Джамала, которая также отдала дань уважения организаторам выставки и выбрала для ее посещения белый брючный костюм в полоску с оверсайз жакетом. Образ дополняет майка оливкового цвета, небольшая черная сумочка через плечо, а также ботинки приглушенного розового оттенка.
"Однією з перших побачила унікальну експозицію - ретроспективу всесвітньо відомого модного будинку Chloé. Це легендарні архівні зразки з колекцій різних років, які раніше не залишали межі Франції", — подписала новое фото Джамала.
Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Там є сукні, які для будинку Chloé створював Карл Лагерфельд. Я дивилась на них і думала, що час минає, митці йдуть, а їхні шедеври залишаються... Дуже раджу прийти в Національний художній музей і на власні очі все це побачити! Виставка триватиме до 28 березня!" – подытожила исполнительница.
Поклонники Джамалы также поспешили оставить свои отзывы:
Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала показала трогательные кадры мужа с сыном.
Ранее Джамала посетила Польшу и показала нежный образ в розовой кофточке и цветастой юбке-миди на пуговицах.