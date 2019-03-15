Витончена елегантність: Джамала показала трендовий оверсайз-образ від Chloé

Шанувальники уточнили, що образ дуже личить Джамалі

Джамала также не смогла пропустить открытие одной из самых долгожданных и действительно уникальных выставок в Украине. А именно – выставка Chloé Couture в Национальном художественном музее Украины в Киеве. Напомним, что экспозиция архивных нарядов известного дома моды открылась 14 марта и продлится до 28 марта. Стоимость входного билета – 40 грн.

При этом на единственно подобной выставке в Украине можно рассмотреть более 30 платьев, охватывающих период 1970 – 2000-х годов.

И к слову, эту выставку одной из первых уже рассмотреть Маша Ефросинина, которая выбрала элегантный брючный комплект с романтичной блузой – все от указанного бренда.

Не стала исключением и Джамала, которая также отдала дань уважения организаторам выставки и выбрала для ее посещения белый брючный костюм в полоску с оверсайз жакетом. Образ дополняет майка оливкового цвета, небольшая черная сумочка через плечо, а также ботинки приглушенного розового оттенка.

"Однією з перших побачила унікальну експозицію - ретроспективу всесвітньо відомого модного будинку Chloé. Це легендарні архівні зразки з колекцій різних років, які раніше не залишали межі Франції", — подписала новое фото Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Там є сукні, які для будинку Chloé створював Карл Лагерфельд. Я дивилась на них і думала, що час минає, митці йдуть, а їхні шедеври залишаються... Дуже раджу прийти в Національний художній музей і на власні очі все це побачити! Виставка триватиме до 28 березня!" – подытожила исполнительница.

Поклонники Джамалы также поспешили оставить свои отзывы:

"Дякуємо за пораду, дуже личить look на фото"

"Стильный образ"

"Супер лук, Джа! Тебе очень идет такая утонченная элегантность"

"Джа, з народження сина! Ви стали неймовірно привабливою, надихає"

"Моя мечта увидеть такие талантливые роботы"

"Красивая очеееень"

"Карл… Генії створюють шедеври. І Ви дійно маєте рацію - митці йдуть, а витвори залишаються. І дивлячись на них, ми завжди пам‘ятаємо про їх створювачів"

"Дякую за запрошеня, але не маю можливості"

"Diva"

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала показала трогательные кадры мужа с сыном.

Ранее Джамала посетила Польшу и показала нежный образ в розовой кофточке и цветастой юбке-миди на пуговицах.