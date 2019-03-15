Витончена елегантність: Джамала показала трендовий оверсайз-образ від Chloé

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники уточнили, що образ дуже личить Джамалі

Джамала також не змогла пропустити відкриття однієї з найбільш довгоочікуваних і дійсно унікальних виставок в Україні. А саме – виставка Chloé Couture в Національному художньому музеї України в Києві. Нагадаємо, що експозиція архівних нарядів відомого будинку моди відкрився 14 березня і триватиме до 28 березня. Вартість вхідного квитка – 40 грн.

При цьому на єдино подібній виставці в Україні можна розглянути понад 30 суконь, охоплюють період 1970 – 2000-х років.

І до речі, цю виставку вже відвідала Маша Єфросиніна, яка вибрала елегантний брючний комплект з романтичною блузою – все від вказаного бренду.

Не стала винятком і Джамала, яка також віддала данину поваги організаторам виставки і вибрала для її відвідування білий брючний костюм в смужку з оверсайз жакетом. Образ доповнює майка оливкового кольору, невелика чорна сумочка через плече, а також черевики приглушеного рожевого відтінку.

"Однією з перших побачила унікальну експозицію - ретроспективу всесвітньо відомого модного будинку Chloé. Це легендарні архівні зразки з колекцій різних років, які раніше не залишали межі Франції", — підписала нове фото Джамала.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Там є сукні, які для будинку Chloé створював Карл Лагерфельд. Я дивувалась на них і думала, що час минає, митці йдуть, а їхні шедеври залишаються... Дуже раджу прийти в Національний художній музей і на власні очі все це побачити! Виставка триватиме до 28 березня!" – підсумувала виконавиця.

Шанувальники Джамали також поспішили залишити свої відгуки:

"Дякуємо за пораду, дуже личить look на фото"

"Стильний образ"

"Супер цибулю, Джа! Тобі дуже йде така витончена елегантність"

"Джа, з народження сіна! Ви стали неймовірно привабливою, надихає"

"Моя мрія побачити такі талановиті роботи"

"Красива дууууже"

"Карл... Генії створюють шедеври І Ви дійно маєте рацію - митці йдуть, а витвори залишаються. І дивлячись на них, ми завжди пам пам'ятаємо про їх створювачів"

"Дякую за запрошеня, але не маю можливості"

"Diva"

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала показала зворушливі кадри чоловіка з сином.

Раніше Джамала відвідала Польщу і показала ніжний образ в рожевій кофтинці і квітчастій спідниці-міді на гудзиках.