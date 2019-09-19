Уроки стилю Олени Зеленської: що варто врахувати, щоб виглядати не гірше першої леді

Олена Зеленська за короткий термін встигла утвердитися в статусі не тільки ідеальної першої леді, але і ікони стилю, яку прагнуть копіювати численні шанувальники. Вона вміє одягнутися елегантно і незвично, при цьому вибираючи досить прості поєднання. Розбираємося, що варто врахувати, щоб створити образ не гірше.

Стиль Олени обожнюють всі українки (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Простота VS Експерименти

Олена обожнює прості лінії, чисті відтінки і класичні поєднання. Але це не означає, що в її гардеробі немає місця експериментам. Так, вона із задоволенням приміряє речі незвичайного крою і фасону. Приклад: молочного відтінку жакет від ARTEMKLIMCHUK, який вона одягала на інавгурацію. Чи сукня від Dafna May: вона поєднала в собі жіночність завдяки пишній спідниці і строгість – завдяки верху.

Олена Зеленська на інавгурацію і зустрічі з Сарою Нетаньяху (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Світла сила

Мабуть, найбільш улюблений колір першої леді. У її гардеробі можна зустріти всі відтінки білого. Такий вибір, з одного боку, обумовлений статусом першої леді. Мало який колір допоможе виглядати урочисто, елегантно і суворо, як того вимагають офіційні заходи. Але не можна не відзначити, що світлий одяг неймовірно до лиця Олені, відмінно освіжає, додає особливу родзинку і робить образ розкішної блондинки ще більш "світлим". Беремо на замітку!

В гардеробі Олени багато світлих відтінків (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Завжди в тренді

Олена любить класику, але не боїться використовувати трендові речі і оригінально обіграти популярні напрямки. Вона може приміряти піджаки оверсайз яскравих відтінків, кюлоти і кеди, прийти на подію бежевому total look, що на піку популярності. Це ж стосується і аксесуарів. Мінімалістичні сережки Олена з задоволенням чергує з сережками незвичайної форми, може використовувати незвичайні брошки та символічні прикраси.

Трендових речей у гардеробі Еленфы також вистачає (фото: instagram.com/olenazelenska_official)