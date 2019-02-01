Український тиждень моди в Києві: гості з дня відкриття (фото)

1 лютого стартувала головна модна подія зими - Ukrainian Fashion Week FW19-20

В пятницу, 1 февраля, в Киеве началось главное модное событие зимы - 44-я неделя моды Ukrainian Fashion Week FW19-20, которая продлится до 5 февраля.

В программе яркого события - 50 дизайнерских брендов, 39 шоу, 10 презентаций, 4 специальных проекта, 6 лекций и публичных обсуждений. Локация осталась неизменной - fashion-событие проходит в стенах Мыстецкого Арсенала в Киеве. В этом сезоне дизайнеры обещают "удивлять неожиданными альянсами и релизами".

По традиции, открыл модный смотр показ коллекции известного украинского дизайнера Лилии Пустовит.

Открытие и первое дефиле Недели моды посетили многие украинские знаменитости, которые пришли присмотреть себе стильные обновки, а заодно и блеснуть своими эффектными нарядами.

Джамала (фото: LITE)

Среди них были замечены музыканты, политики, телеведущие и другие известные личности. Предлагаем вам посмотреть подборку фото звездных гостей первого дня Недели моды в Киеве.

Катя Тейлор (фото: LITE)

Сергей Лещенко (фото: LITE)

Елизавета Скичко-Юрушева (фото: LITE)

Елена Рева (фото: LITE)

Ася Мхитарян (фото: LITE)

Сергей Созановский и Ирина Костюк (фото: LITE)

Елена Лавренюк (фото: LITE)

Даша Коломиец (фото: LITE)

Напомним, Джамала восхитила ярким и стильным образом на открытии Ukrainian Fashion Week FW19-20. Певица отдала предпочтение белому в полоску брючному костюму бренда FLOW THE LABEL.

Мы также писали, что ведущая Маша Ефросинина продемонстрировала эффектный образ в комбинезоне синего цвета от ELENAREVA. При этом она очень выгодно подчеркнула свою точеную фигуру.

Кстати, знаменитая модель и актриса Кара Делевинь снялась топлес для рекламной кампании Balmain, вызвав настоящую шумиху в модной индустрии.