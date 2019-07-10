"Українська красуня": Лілія Ребрик заворожила витонченою фігурою у відвертій сукні

Лілія Ребрик, як завжди, зачаровує свою багатотисячну армію шанувальників стильними і яскравими образами. Нагадаємо, що Ребрик є телеведучою популярного проекту "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна". В рамках цього шоу телеведуча і актриса буквально кожен день приміряє нові яскраві образи.

Так, на своїй Instagram -сторінці Лілія поділилася новими фото. На знімках вона позує в ефектній відвертій сукні насиченого блакитного відтінку. Сукня відкриває плечі телеведучої, а також вигідно підкреслює талію і спортивні форми. Але головна родзинка образу це безумовно строкатий квітковий принт. По всій сукні яскравим розсипом нанесені польові квіти пастельних відтінків.

Образ Лілії Ребрик завершують відкриті босоніжки із замші сірого кольору з ремінцем на кісточці. З аксесуарів сережки оранжевого кольору.

Волосся телеведучої завиті у великі локони й покладені на одну сторону. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Свій пост Ребрик супроводила підписом. Телеведуча відзначила , що незважаючи на примхи погоди, настрій у неї відмінний. Підкреслимо, що сьогодні, 10 липня, в Києві знову дощі.

“Погода зовсім не липнева! Зранку настільки холодно, що мимоволі біля ялинки починаєш складати список подарунків на новий рік! Але)) Жодна погода не зіпсує мого ранкового настрою! Бо що мене гріє? Правильно - любов до глядачів і ваша любов у відповідь). Гарного дня!" - підписала серію фото Ребрик.

Шанувальники телеведучий також поспішили прокоментувати її новий пост:

“Красуня) дуже хороший приклад для жінок. Маючи двох дітей, встигати на всіх проектах. Головне прокидатися рано і мати такий чудовий вигляд)"

"Неймовірна, прекрасна, неперевершена Ліліана!"

“Ви справжня красуня. Сукня вам дуже йде"

"Дуже гарне плаття"

"Захоплююся вами, ви молодчинка))"

“Ну дуже красива!!! Сукня агонь"

“Дуже красиво!!! Українська красуня!!!! Сил вам, наснаги, душевного спокою !!!!"

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, цікаво, що сьогодні в ефірі програми "Ранок з Україною" в якості телеведучого виступив Тарас Тополя - співак, фронтмен групи "Антитіла". Разом вони і провели ранковий ефір. Більш того, Тарас навіть продемонстрував свої спортивні таланти. Співак співак переодягнувся в кімоно.

Лілія Ребрик і Тарас Тополя (фото: instagram.com/ranok_ua)

Нагадаємо, до цього Лілія Ребрик зворушила мережу щасливим сімейним фото і поділилася важливою мрією. Телеведуча і актриса навіть зазначила, що на знімку - далеко не всі її родичі. А їх у неї дійсно багато!

Також раніше Лілія Ребрик підкорила глибоким декольте в ефектній сукні. Телеведуча не зрадила традиції стильних фото навіть під час дощу, який накрив Київ вранці, 8 липня.