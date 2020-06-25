Дуже важко: Ганна Різатдінова зробила несподіване зізнання про здоров'я і свої слабкості

Ганна Різатдінова може похвалитися не тільки спортивними досягненнями та яскравими виступами на паркеті найтанцювальнішого шоу країни Танці з зірками-2019, але і відмінним почуттям смаку і стилю. Гімнастка вміє вибирати ефектні і одночасно елегантні вбрання для появи на публіці. Вона зізнається, що завжди розбавляє образ прикрасами та аксесуарами, а також заявляє, що якісні сумки та взуття від відомих брендів – її слабкість.

Так, Олімпійська чемпіонка уточнила, яким вбранням і образам віддає перевагу в повсякденному житті і для виходу в світ. Про це вона розповіла виданню 23.59.ua.

"Я дуже люблю аксесуари, окуляри - мій мастхев. Тому що навіть якщо одягнутися дуже просто, окуляри додають шику. Крім того, я люблю кепки - це постійна деталь мого образу ще зі спортивного минулого. Кожен переліт, кожна поїздка не обходиться без бейсболки. Плюс окуляри і кепка допомагають трохи закритися від оточуючих і зосередитися на важливих думках", - зізнається гімнастка.

Ганна Різатдінова любить доповнювати будь-який образ аксесуарами (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Під вечірнє вбрання Ганна обожнює носити ефектні прикраси - сережки, браслети, кільця. Також спортсменка зізнається, що дозволяє собі неабияк витратитися на хороше взуття і якісні сумки, а все інше в її образі цілком може бути від демократичних брендів.

"Я не шкодую грошей на сумку і взуття. Все інше може бути і Zara. Моя класика - це взуття Christian Louboutin. Чорні і білі човники – мастхев. Свою першу пару, до речі, придбала після Олімпійських ігор", - поділилася вона.

За медаль Ганна отримала від держави призові і відразу ж відправилася в магазин за туфлями своєї мрії.

Ганна Різатдінова не шкодує грошей на якісне і красиве взуття (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Через тиждень після Олімпіади ми полетіли на змагання в Японію, і там ми зайшли в гігантський молл. Я там вибрала собі чорні човники на підборах Christian Louboutin, які носила лише за особливої нагоди", - згадує Олімпійська чемпіонка.

Але дозволити собі довго носити витончене взуття на підборах Ганна не може. І причина досить банальна – професійні особливості спортсменів.

Ганна Різатдінова звикла виглядати вишукано й ефектно (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Гімнастки і балерини страждають від того, що стопа завжди знаходиться на підйомі і тому з часом трохи травмується. Ми на це вже навіть не звертаємо уваги. Але на підборах дуже важко вистояти більше години. Тому я вечірнє взуття ношу не так часто. Раніше навіть боляче було на тренуваннях після вечора на підборах", - уточнила вона.

Нагадаємо, що раніше Ганна Різатдінова поділилася лайфхаком, який дозволить легко сісти на шпагат.