Тріумф тілесності і уроки анатомії у фантастичній колекції DZHUS FW19-20

Дизайнер досліджує багатофункціональність людської анатомії

Показ бренда DZHUS — это всегда трепетное ожидание чего-то сверхъестественного, фантастического и выходящего за рамки. Ирина Джус — одна из самых известных украинских дизайнеров, которая никогда не подстраивается под тренды и общепринятые каноны, а всегда идет по своему собственному пути и не изменяет своему виденью.

Украинская неделя моды сезона осень-зима 2019/20 не стала исключением. DZHUS представила коллекцию, посвященной ключевой идее своего бренда — исследованию анатомии человека.

Новая анатомическая коллекция DZHUS (фото: fashionweek.ua)

Каждый образ напоминает сложные фантастические экзоскилеты, трансформирующие конструкции — как некий триумф телесной функциональности. В коллекции прослеживается много новаторский идей кроя.

Новая анатомическая коллекция DZHUS осень-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Кроме того, традиционно для бренда, в новой коллекции отсутствуют яркие краски и роскошные ткани. Образы максимально этичны по отношению к природе и человеку — это теплые, уютные и функциональные наряды из традиционного для DZHUS материала "cruelty-free" (для создания изделий используется утеплитель из волокон конопли).

Ирина Джус убеждена, что материальное не является антиподом духовного, это неотъемлемый инструмент самопознания. А осознанный подход не ограничивает, а лишь обогащает опыт потребления.

Новая анатомическая коллекция DZHUS осень-зима 2019-20 (фото: fashionweek.ua)

Напомним, что Dafna May представила "метаморфозы" на Ukrainian Fashion Week. Идеей новой коллекции стала известная фраза "Бабочки — это цветы, которые сорвал ветер".

Yana Chervinska по-своему обыграла многослойный и объемный тренд в верхней одежде, представив "домики" для тела.

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