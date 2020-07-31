ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

П'ятниця 31 липня 2020 16:45
Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Стиліст запропонувала ознайомитися з головними тенденціями в моді цієї осені

В останній місяць літа магазини поступово заповнюються новою колекцією напередодні прийдешнього сезону, а й на знижки ще є чим поживитися. На що звернути увагу модницям в прийдешньому сезону розповіла стиліст Анна Івахненко.

Експерт запропонувала топ-9 модних новинок, які варто врахувати при формуванні осіннього гардероба.

Об'ємні рукави. Вони були просто на кожному показі. Різноманітність неймовірне - від невеликих збірок на плечі, до складних архітектурних форм.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Краватка. Тренд тільки набирає обертів, на самому низькому старті. Замість чоловічих широких "лаптів" вибирайте елегантні тонкі або короткі.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Жилет. Сольно або в компанії костюма - теж придивіться, це гарячий пиріжок.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Клітка. Також зустрічається майже на кожному показі. Від делікатної пастельної клітини віші до контрастних чорно-червоних тартанів.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Приталений піджак. Новий приталений піджак. Зверніть увагу, його крій не має нічого спільного з куцими жакетик з минулого.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Кардиган. Масивний бабусин кардиган грубої в'язки додасть затишок в будь-який образ. Спробуйте з шовковим платтям-комбінацією або джинсовими шортами.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Корсет. Неймовірно жіночний елемент білизни стає повноцінним учасником гонки трендів. Зважитеся надіти?

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Вирізи. Вирізи в незвичайних місцях виглядають дуже сексуально.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Оборки. Від каскаду дрібних рюшів на блузках до величезних воланів на сукнях.

Тенди осені 2020: стиліст ознайомила с головними тенденціями

Нагадаємо, що раніше стиліст Настя Єрасова навчила створювати ефектні ансамблі з білою футболкою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся