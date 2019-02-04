У тренді: Катя Осадча захопила ефектним нарядом зі зміїним принтом

Ведуча активно попрацювала на Українському тижні моди

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая призналась, к кому секретно летала в Данию, поделилась с поклонниками новыми фото в ярком и эффектном образе. Как сообщила шоувумен в Instagram, она посетила некоторые показы в рамках Ukrainian Fashion Week 2019, которая сейчас проходит в Мыстецком арсенале в Киеве.

На снимках телезведа позирует в бирюзовом брючном костюме со змеиным принтом. Катя дополнила образ белым поясом, массивными сережками и стильной красной шляпкой.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Показы UFW продолжаются. Если посчитать, то это 27 Украинская неделя моды, которую мы снимаем. Светская жизнь - летопись украинской fashion, в архивах много интересного. Что вам запомнилось с недель моды, за эти 13 лет наших эфиров?" - поинтересовалась Осадчая у подписчиков.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники остались в восторге от наряда ведущей и отметили, что сочетание цветов получилось очень удачное.

"Кать, очень красиво!";

"Как всегда на высоте!!!";

"Красунняяяяя";

"Катерина, очень красивое сочетание цветов";

"Опасная женщина! Шикарный образ", - пишут фолловеры Осадчей.

Наопмним, Катя Осадчая поразила поклонников шикарным образом в немецком Дрездене, где она побывала на съемках очередного выпуска "Светской жизни".

Мы также писали, что Катя Осадчая приняла участие во флешмобе #10yearschallenge, в связи с чем показала свои старые фото.

А также сообщали, что зимние каникулы Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводили на Мальдивах, откуда телеведущая делилась яркими фото райских уголков острова.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)