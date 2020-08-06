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Топ-3 поширених помилок стилю і тренди в образі з костюмом: практика від стиліста

Четвер 06 серпня 2020 16:47
Топ-3 поширених помилок стилю і тренди в образі з костюмом: практика від стиліста
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст розповіла про останні фішки в образі з брючним кстюмом

Навіть самий, здавалося б, вивірений образ можуть зіпсувати деталі і грубі помилки, які може зробити кожен. Тому важливо не тільки орієнтуватися в тенденціях, але і знати основи складання виграшних луків на всі випадки життя. Стиліст Карина Каприэлова застерегла модниць від помилок і розповіла, як носити брючний костюм у цьому сезоні.

Найбільш розповсюджені помилки в стилі, про які багато хто спотикається при формуванні свого образу:

1.Відсутність "надивленності", і звідси, як наслідок, складається несучасний комплект.

Топ-3 поширених помилок стилю і тренди в образі з костюмом: практика від стиліста.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Не коректне поєднання стилів. Приміром, зараз у тренді поєднання драми і спорту. Тому якщо у вас є, що просто вау: спідниця з паєтками або леопардова спідниця, то її краще не з жакетом носити, а з худі або анораком.

3.Не актуальне підбір взуття і сумок. Ви вже бачили, що костюми зараз носять не з човниками, а з мюли або сандалями? Якщо хочете класику і човники, тоді додайте актуальну сумку, окуляри і блузу.

Якщо костюм не відрізняється актуальним кроєм, то все інше має бути дуже трендовим.

Топ-3 поширених помилок стилю і тренди в образі з костюмом: практика від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Носіть костюм з: мюлями, биркенштоками, з босоніжками з тонкими ремінцями, з туфлями з квадратним мисом.

Стиліст розповіла про нововведеннях, які можна сміливо включить в образ з костюмом: панамки і сумки в мінімалістичному стилі.

Нові прийоми: жилет і жакет на голе тіло, брюки лежать на взутті, а жакет можна підперезувати.

Нагадаємо, що раніше стиліст Тетяна Виноградова назвала головні антритренди сезону.

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