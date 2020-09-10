Для теплих деньків: Кайлі Дженнер демонструє стильний образ в модних відтінках осені

Кайлі Дженнер показала черговий образ, який складається суцільно зі стильних новинок осені. Дівчина приміряла спортивного крою, білі штани (як і раніше одна з найактуальніших моделей), які одягла з рожевим топом без бретелей з яскравим принтом. Білі кеди на масивній підошві, рожева панама і крихітна сумочка в такому ж відтінку стали гармонійним доповненням до аутфіту.

З аксесуарів 23-річна бізнесвумен вибрала кілька браслетів, годинники, золоті сережки, каблучку у вигляді її дати народження і ланцюжок. Щоб посилити «ляльковий» ефект, вона позує в машині з рожевими сидіннями. Окремої уваги заслуговує і манікюр дівчини. Цього разу вона вибрала яскраий варіант френча в двох відтінках: ліва рука виконана в помаранчевому кольорі, права – в зеленому.

Кайлі Дженне в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Це все для мене», – написала Кайлі під серією знімків. Мережа у відповідь почала писати свою думку про новий лук зірки. «Це дуже мило», «Вау, завжди перша», «Ти виглядаєш чарівно», «Я закоханий у це»...

Кайлі обожнює яскраві деталі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, рожевий відтінок – один з найулюбленіших у Кайлі. Вона намагається максимально оточити себе рожевими речами, що стосується не лише одягу, а й предметів інтер'єру. Так, її офіс славиться тим, що нагадує ляльковий будиночок через численні рожеві речі. А ось вдома вона віддає перевагу класиці і стриманим тонам.