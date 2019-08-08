Супермама: Наталя Водянова показала рідкісне фото з підрослим сином

Наталя Водянова то засинає мережу знімками і сторіз, то раптом різко пропадає з поля зору фанатів. Уже кілька тижнів на її сторінці в Instagram не було ніяких оновлень. Виняток становлять рідкісні привітання з днем народження колег, а також слова співчуття рідним Алли Вербер. І ось, нарешті, довгоочікувані новини від супермоделі.

Наталя з 11-річним Викитором (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала кумедний кадр: вона сместе із одним з синів – Віктором – позує на тлі природи. В руках у Водянової камера, а у дитини – планшет. "Покоління", – додала вона підпис, натякаючи на різницю поглядів і захоплень. Вбрана красуня, як завжди стильно: для прогулянки вона вибрала довгу червону спідницю з квітковим принтом, молочного відтінку закриту блузу з накладними кишенями. Доповнили наряд крислатий капелюшок з чорною стрічкою, а також перлові сережки.

Віктор одягнений під стать мамі: у червону футболку з принтом у вигляді кота, а також бейсболку такого ж відтінку. Шанувальникам припала до душі таке фото. Вони стали розпитувати Наталію про виховання і захоплюватися, яким великим став син знаменитої моделі.

Водянова обожнює фото з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Цікаво, що Наталя – дуже сучасна мама. Вона і сама активна в соцмережах, і дітям не заважає. Тим більше, що з допомогою спеціальних програм, які запускаються разом з іншими благодійними організаціями, Водянова намагається розвивати свій фонд "Оголені серця". Так що сучасні гаджети в їх родині дуже популярні.

Лукас на показі Balmain (фото: instagram.com/natasupernova)

У старшого сина – Лукаса Пормана, якому в грудні виповниться 18 років – досить активна сторінка. Він багато в чому пішов по стопах знаменитої мами: пробує себе в соціальній діяльності і навіть в якості моделі – вперше він пройшовся по подіуму навесні цього року.

Нева Портман (фото: instagram.com/natasupernova)

А ось єдина дочка Наталії – Нева – поки що не сильно захоплюється соцмережами. Вона частіше з'являється на сторінці матері, ніж на своїй особистій. Профіль у неї закритий і "тільки для своїх".