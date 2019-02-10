Супер або відстій? Леся Нікітюк в бюджетній сукні викликала суперечки в мережі

Більшість фанів ведучої заявили, що вона виглядає просто чудово і ціна наряду не важлива

Украинская телеведущая и шоувумен Леся Никитюк, которая похвасталась вожделенным трофеем, уже вернулась с роскошного отдыха на Мальдивах, однако продолжает периодически радовать подписчиков отпускными фото. Так, "богиня ламината" продемонстрировала в своем Instagram курортный look в бюджетном наряде и попросила фанов оценить его.

На снимке Леся стоит на песке на вечернем пляже в атласном мини-платье сине-стального цвета с ассиметричным вырезом и одним рукавом. В руках артистка держит сумочку из дерева, а волосы она гладко зачесала и убрала за уши. От обуви звезда отказалась и сфотографировалась босиком.

"Комментируем лук! Платье 750 грн, сумка 25$, волосы - укладка с помощью воды из Индийского океана. Супер - ставь сердечко, отстой - какашку", - написала ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Большинству фолловеров образ знаменитости вполне понравился, но нашлись и такие, кто его раскритиковал.

"На пляжную вечеринку самое то!";

"Потому, что нельзя быть на свете красивоооой такооой. огонь лук!!!!) И ты звезда!!!";

"Красивая";

"Лесюня, Вас хоч пiд айзберг, хоч пiд пальму, все одно - красуня - красуня!";

"Економ-вариант!!! Круто смотрится!!!";

"С такой фигурой можно хоть в мешке из - под картошки ходить и все равно будет красиво. А чувство юмора супер!!!";

"Леся , сукня супер, волокся супер!! Все хорошо", - считают пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Однако не все разделяют такое мнение.

"Я думаю что платье такое себе не очень! Прическа аля зализаное мороженое(((";

"Платье не понравилось. Если бы не много длиннее и выделило талию - было бы совсем другое дело";

"Сумочка - бюджет на пасху";

"Леся после душа в ночнушке и с хлебницей :) Но хороша :)";

"Я бы такое за 775$ не купила. Даже за 30 такое бы не купила))) Но если говорить подходит ли тебе...тебе все идет, так как ты высокая, фигуристая, красивая, яркая. Так что сначала видно тебя, потом одежду!";

"Солнышко это что платье, оставь простыни горничным и бегом домой", - выразили свои впечатления подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк продемонстрировала фото из аэропорта Парижа, где ей пришлось коротать время.

К слову, Леся Никитюк показала чувственную фотосессию в воде на фоне заката на Мальдивах.

Видео: РБК-Украина