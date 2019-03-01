Супер лайфхак: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд весни 2019

Також Єфросиніна зізналася в одному "кавовому недоліку"
Маша Ефросинина, которая ранее порадовала новым увлечением 4-летнего сына, отличается тонким чувством стиля. Блогер и телеведущая знает, как правильно комбинировать вещи, а также отслеживает последние модные тренды. Среди которых – анималистичный принт. Пятна диких кошек, полоски зебры и отметины питона вновь актуальны. Более того, в новом модно сезоне приветствуются даже полностью анималистичные луки – но этот вариант для смелых.
Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала новое фото, демонстрируя ультратрендовый образ.
На Маше – укороченное пальто из искусственного меха в леопардовых пятнах от французского дома моды Isabel Marant. Свой образ телеведущая дополнила стильными аксессуарами: кепи Ruslan Baginskiy, а также солнцезащитный очки Dior.
Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
При этом Маша не просто показала новый образ, но также сопроводила публикацию забавной историей. Ведущая призналась, что есть у нее одно "проклятье" - она постоянно проливает первый глоток кофе из картонного стаканчика на себя.
Но ведущая нашла выход из ситуации. Ее лайфхак – жакет в леопардовых пятнах.
"Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая", — смеется Маша Ефросинина.
Поклонники Маши также поддержали ее чувство юмора и отметили, что образ ей очень к лицу:
Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала кокетливым образом в шляпке и коротком топе.
Также недавно еще одна именитая украинская телеведущая продемонстрировала, как носить монохромные образы этой весной. Катя Осадчая показала свой total red образ.