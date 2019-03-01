Супер лайфхак: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд весни 2019

Також Єфросиніна зізналася в одному "кавовому недоліку"

Маша Ефросинина, которая ранее порадовала новым увлечением 4-летнего сына, отличается тонким чувством стиля. Блогер и телеведущая знает, как правильно комбинировать вещи, а также отслеживает последние модные тренды. Среди которых – анималистичный принт. Пятна диких кошек, полоски зебры и отметины питона вновь актуальны. Более того, в новом модно сезоне приветствуются даже полностью анималистичные луки – но этот вариант для смелых.

Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала новое фото, демонстрируя ультратрендовый образ.

На Маше – укороченное пальто из искусственного меха в леопардовых пятнах от французского дома моды Isabel Marant. Свой образ телеведущая дополнила стильными аксессуарами: кепи Ruslan Baginskiy, а также солнцезащитный очки Dior.

Стильная Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

При этом Маша не просто показала новый образ, но также сопроводила публикацию забавной историей. Ведущая призналась, что есть у нее одно "проклятье" - она постоянно проливает первый глоток кофе из картонного стаканчика на себя.

Но ведущая нашла выход из ситуации. Ее лайфхак – жакет в леопардовых пятнах.

"Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая", — смеется Маша Ефросинина.

Поклонники Маши также поддержали ее чувство юмора и отметили, что образ ей очень к лицу:

Это прям как я. Только жакетика нет, Меня шарф спасает

У меня тоже так бывает) С весной, красивая женщина!

Я недавно перевернула на себя полстакана кофе - леопардовые штаны решили бы мою проблему

О, как удобно! Обязательно посоветую мужу, а то задолбалась уже пятна выводить. Пусть нашьет ему комбезов леопардовых, и в машину леопардовые чехлы!

У меня так было до тех пор, пока я не поняла, что стаканчик с кофе не надо закрывать. С тех пор никогда больше кофе не оказывалось на моей одежде

Красотка вы, Маша!

Мария - вы прекрасны! Так держать! Ваша энергия передается и через интернет

Жакет классный, стиль обалденный

Просто нет равных

Напомним, ранее Маша Ефросинина очаровала кокетливым образом в шляпке и коротком топе.

Также недавно еще одна именитая украинская телеведущая продемонстрировала, как носить монохромные образы этой весной. Катя Осадчая показала свой total red образ.