Від суворої класики до модних надмірностей: як змінився стиль Меган Маркл до та після вагітності

Найяскравіші образи герцогині від початку заміжжя і до сьогодні
Меган Маркл за останні пару років пережила багато різноманітних подій, які так і інакше позначилися на її зовнішності. І вгітність та народження малюка – мабуть, одна з найважливіших. Причому якщо на деяких материнство діє так, що вони забувають про вбрання зовсім, всю увагу переключивши на дитину, то Меган, здається, навпаки – нарешті знайшла себе і свій стиль.
Досить одного погляду на фото останніх місяців, щоб зрозуміти, що вбрання герцогині стали більш розслабленими і менш формальними. Створюється враження, то Меган нарешті відчула себе вільно і захищено у вираженні себе. Раніше вона чітко дотримуватися встановлених правил, з'являючись на заходах найчастіше в максимально закритих сукнях, на випадок особливо урочистий – в розкішних нарядах, доповнених королівськими атрибутами: капелюшками, брошками і сережками, що передаються у спадок.
Лише іноді (і то частіше – коли її ловили папараці) вона виходила в світ у міні, джинсах і зручних костюмах. Іноді, втім, Меган примудрялася порушити дрес-код якого-небудь заходу або обурити громадськість надмірно дорогим вбранням. Але такі випадки швидше виняток.
Сьогодні ж в її гардеробі можна знайти вільного крою сорочки та укорочені сукні, різноманітні штани, а також речі, що підкреслюють достоїнства фігури, прозорі тканини. Вона стала частіше носити улюблений чорний, принти, підбирати улюблені аксесуари, які швидше можна назвати трендовими, ніж класичними.
Є й такі деталі гардеробу, які пройшли перевірку часом і новим «статусом» герцогині. Наприклад, нікуди не поділися з її гардеробу сукні з запахом на гудзиках, туфельки на шпильках, а також штани-скінні.
Макіяж і зачіска герцогині також залишилися практично незмінними. Волосся, укладене м'якою хвилею, і пучки з випущеними пасмами – фаворити Меган. А в макіяжі акцент як і раніше на рівний тон шкіри з золотистим відливом, виразні очі і нейтральний відтінок губ.