Пристрасний авіатор: Джіджі Хадід прикрасила березневу обкладинку ELLE

Супермодель з'явилася відразу в кількох пристрасних образах

Звездой новой обложки ELLE Magazine (США) стала 23-летняя супермодель Джиджи Хадид. Мартовский выпуск украшает гламурное фото модели в достаточно откровенном образе, которые отдаленно напоминает стилистику 80-х — кислотные розовые оттенки, массивные бриллиантовые сережки, начес. При этом на фото Джиджи словно снимает с себя такой же розовый плотный купальник для серфинга. Кстати, съемка проходила на роскошном пляже бразильского Рио-де-Жанейро.

Джиджи Хадид на обложке мартовского выпуская ELLE (фото: instagram.com/GigiHadid)

При этом модель появилась на страничках глянца в абсолютно разных образах: от знойной "спасательницы Малибу" до страстного авиатора, когда Джиджи позирует на фоне взлетающего вертолета. Кстати, есть также фото и в самом салоне вертолета.

Джиджи Хадид в фотосессии американского ELLE (фото: instagram.com/GigiHadid)

"Существуют разные уровни сумасшествия — приключения меня волнуют, и я совершила много приключений в своей жизни. Но я сорвиголова, а не дурочка. Я знаю свои пределы. И я не вмешиваюсь в зону комфорта других людей, что может их оскорбить", - рассказывает Джиджи в интервью ELLE, США.

Фото: instagram.com/ElleUSA, instagram.com/GigiHadid

Напомним, ранее мы писали, что откровенная Наоми Кэмпбелл украсила обложку мартовского номера Vogue.

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