Стильний вихід: Джамала на відкритті Ukrainian Fashion Week FW19-20

Весь образ складається виключно з речей від українських дизайнерів

В Киеве ярко стартовала Украинская неделя моды сезона осень-зима 2019/20. Не изменяя традициям, серию модных показов открыла украинская дизайнер Лилия Пустовит. В своей новой коллекции Poustovit делает ставку на ультратренд — комбинезоны.

День открытия Недели моды, конечно же, не пропускают многие украинские селебритис. Показ Poustovit также посетила Джамала, продемонстрировав очень яркий и стильный аутфит.

Стильная Джамала на открытии Недели моды в Мыстецком Арсенале (фото: LITE)

Так, для посещения Ukrainian Fashion Week Джамала выбрала стильный брючный костюм бренда FLOW THE LABEL, сезон весна-лето 2019. Свой образ певица дополнила оригинальными туфлями на шнуровке LITKOVSKAYA, а также набросила на плечи шубку из искусственного меха от Ksenia Schnaider (Джамала является давней поклонницей этого бренда и неоднократно появлялась на публике в его красочных изделиях).

Стильная Джамала на открытии Недели моды в Мыстецком Арсенале (фото: LITE)

Кстати, о трендах. Отметим, что недавно Маша Ефросинина продемонстрировала эффектный образ в комбинезоне синего цвета от ELENAREVA. При этом ведущая очень выгодно подчеркнула свою точеную фигуру.

А вот Джамала, прежде чем отправиться на модное мероприятие, успела представить песню о сильных женщинах, написанную номинантом на Грэмми.