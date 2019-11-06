Стильна і струнка: 61-річна Шерон Стоун підкорила молодим зовнішнім виглядом і бездоганною фігурою

Шерон Стоун в цьому році виповнився 61 рік, але ця цифра абсолютно не вкладається в голові, коли дивишся на нестаріючу актрису. Вчора, 5 листопада, відбувся урочистий вечір, влаштований іспанським Harper's Bazaar. Церемонія вручення премій Premios Bazaar Actitud 43 покликана відзначити здобутки діячів арт-індустрії: письменників, режисерів, моделей та інших видатних особистостей. Знаменита голлівудська красуня отримала на івенті титул «Міжнародна ікона».

Шерон на заході (фото: instagram.com/sharonstone)

На церемонію зірка «Основного інстинкту» і вічний секс-символ прийшла в стильному екстравагантному вбранні. Чорний брючний костюм від Stephane Rolland з аплікацією у вигляді великої білої квітки вона доповнила білим топом і чорними туфлями на низькому каблуці. Волосся Шерон були укладене в гладку зачіску, а макіяж виконаний непомітний, але виразний, з сяючою шкірою і свіжим рум'янцем.

Численні шанувальники відзначили молодість і красу актриси, яка вкотре довела, що виглядає розкішно не тільки на фото в глянцевих журналах, а й у реальному житті.

Зірка просто сяяла від щастя (фото: instagram.com/sharonstone)

На церемонію Стоун прийшла разом зі своїм старшим сином Роэном Джозефом Бронштейном, який вирішив поддерджать знамениту маму. Поява їх на червоній доріжці викликало бурю обговорень в мережі: Шерон дуже рідко виходить у світ з дітьми.

Нагадаємо, старшого сина Шерон і її чоловік Філ Бронштейн усиновили в 2000-му році. Через три роки пара подала на розлучення, вказавши в якості причини непримиренні суперечності, і опікунство над хлопчиком було призначено татові. Незабаром, у 2005-му, актриса усиновила другого хлопчика, Лерда Вонна Стоуна, а потім в 2006-му і третього, Куїнна Келлі Стоуна. Зараз вона разом з трьома синами проживає в Західному Голлівуді.