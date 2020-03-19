Стильна і сяюча: Тіна Кунакі демонструє трендові речі весни для Elle Італія

Тіна Кунакі стала героїнею нового номера італійського Elle. На обкладинці юна дружина Венсана Касселя продемонструвала себе у всій красі. Для квітневого випуску юна модель приміряла стильний чорно-білий одяг: довгу білу сорочку, а також об'ємний піджак. Образ вийшов стильним і вельми спокусливим: нарочито недбале вбрання тільки підкреслило пишні форми 22-річної красуні.

Нова обкладинка Кунакі (фото: instagram.com/elle_italia)

Для своїх фоловерів Тіна зробила пост зі зйомок, де були й інші образи. Так, дівчині підібрали ще один трендове вбрання цієї весни. Тренч класичного бежевого відтінку відмінно підкреслив золотистий відтінок шкіри Кунакі. Доповнили образ незвичайне кольє, яскравий макіяж і лаконічна укладка.

На офіційній сторінці в мережі Instagram глянець написав: «Усміхнена @tinakunakey чекає нас у новому випуску #ELLEweekly. Давайте поговоримо про батьків, про відпустку. Давайте поговоримо про школу по скайпу і моду, звичайно! До зустрічі в газетних кіосках і наших цифрових форматах». Що ж, позитивні лиця і надихаючі стильні речі зараз потрібні, як ніколи!

Тіна в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, Венсан і Тіна завжди намагаються бути «на позитиві». Пара відома своїм гумором в мережі. Приміром, у День всіх закоханих Кассель зробив не максимально романтичний, а кумедний пост: на фото він цілує дружину, притулившись носом до її вуха. «Ніс у вухо, Ось як ми робимо малюків», – написав французький актор. А на честь дня народження чоловіка Тіна опублікувала відео, в якому наклала своє обличчя на обличчя Венсана. Так що з гумором у парочки все гаразд!

Втім, бувають у знаменитостей і хвилини ніжності, коду вони обидва починають визнаватися одне одному в любові. Тоді в мережу летять зворушливі знімки і не менш зворушливі підписи.