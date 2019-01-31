Стильна пацанка: вибираємо найкращий бунтарський образ Дорофєєвої

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Від гламурного Sport Chic до зухвалого стилю гранж

Надя Дорофєєва — одна з найбільш стильних зірок українського шоу-бізнесу. Співачка сміливо поєднує різні стилі, комбінуючи часом непоєднувані речі — і робить це дуже вправно. Поряд з вечірніми сукнями в підлогу і сценічними костюмами в гардеробі Дорофєєвої особливе місце займають образи в стилі спорт-шик і навіть гранж.

LITE підібрав топ-6 незвичайних образів Дорофєєвої в стилі "пацанка-стайл" і пропонує вибрати найкращий.

#1 Жовтий — новий чорний

Вже кілька сезонів поспіль працює правило "жовтий — новий чорний". У свій спортивний образ Надя вміло вплела яскраву дуту куртку. Вийшло несподівано, але стильно (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#2 Sport Chic

Стиль спорт-шик (Sport Chic) затребуваний завжди. Але найдивовижніше, що правильно його "відчувати" і формувати може далеко не кожна! У Дорофєєвої з цим немає проблем. Спортивні штани співачка вміло комбінує з оверсайз-жакетом, футболкою і босоніжками (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#3 Пацанка-стайл

Наді дуже до лиця образ стильного "тінейджера". Співачка часто носить спортивне взуття на масивній платформі — тренд, який тримається вже кілька сезонів (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#4 "Маргінальний шик"

Образ у стилі гранж викликав неоднозначні відгуки шанувальників. Все пронизано духом групи Nirvana і студійним альбомом "Bleach" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#5 І знову спортивний стиль...

Брюки-кльош, поєднання пастельних відтінків, оверсайз і різнокольорові кросівки — Дорофєєва знову на стилі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#6 Рвані джинси

Рвані джинси — один з найулюбленіших елементів гардеробу Наді. І все ж зверніть увагу, що в новому весняно-літньому сезоні в тренді будуть класичні джинси з високою талією без дірочок, потертостей або нашивок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов — у співачки вже 4 млн пыдписникыв в мережі instagram.

А до цього стильна Надя Дорофєєва надихнула новим умиротвореним фото.