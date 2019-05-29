Спортивна форма і позитивний настрій: Брітні Спірс порадувала шанувальників жарким фото в купальнику

Брітні Спірс за останні місяці пережила важкий період: хвороба батька, яка позначилася на її власному психічному здоров'ї, госпитализація, депресія... Але схоже, дівчина потихеньку повертається до звичного життя. За останні кілька днів співачка виклала у себе на сторінці масу фото, показують, що вона має намір повернутися у стрій. І причому зробити з найкращою фізичною формою. Так, вона опублікувала відео, де показує тренування. "До літа готова", – написала знаменитість.

Брирни Спірс уопрно працює над своїм тілом (фото: instagram.com/britneyspears)

Присідання, скручування, вправи з гантелями – ось секрет її бездоганної фігури, яку вона підкреслила коротким топом кислотного відтінку і міні-шортами. До речі, на попередньому відео вона також показала заняття йогою, а заразом – свою неймовірну пластику і шикарну розтяжку.

Брітні Спірс насолоджується заслуженим відпочинком (фото: instagram.com/britneyspears)

А буквально кілька годин тому зірка виставила ще одне фото, де вона відпочиває після заслуженої активності. Брітні позирурет в басейні на величезному надувному павліні. Але навіть він не затьмарив її красу, яку повною мірою продемонструвало чорно-біле бікіні тигрового забарвлення, завдяки якому кубики преса, тонка талія і стрункі ноги стали виділятися ще сильніше.

Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити

Тіло... Це прекрасне тіло

Насолоджуйся життям!

Слава Богу, це тільки чутки, що ти в гіршому вигляді...

Наша королева офіційно розпочала сезон надувних лебедів

Немає більш красивою співачки!

Чудовий кадр

Така худа, о боже

Досконалість без яких-небудь дефектів

Жінка! Сьогодні ти, хто ти є! Мені подобається бачити цю красу

Благословила нас усім цим контентом!!!!

Співачка та її коханий (фото: instagram.com/britneyspears)

Треба зазначити, що Брітні дійсно давно не виглядала такою стрункою, підтягнутою і щасливою. Може, причина криється і в особистому житті. Так, вона досить щаслива у стосунках з Семом Асгарі. Фото з коханим вона постійно публікує в особистому мікроблозі.