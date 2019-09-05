Досконала: Кім Кардашьян демонструє розкішні форми у бронзовій сукні

Кім Кардашьян, між промо своїх нових продуктів і численними постами з дітьми, не забуває про прості жіночі радощі. Наприклад, вибрати нове плаття, зробити розкішний макіяж і укладку і відправитися підкорювати світ. Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився новий яскравий образ.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка приміряла довгу обтягуючу сукню бронзового кольору з золотистими переливами. Вона відмінно підкреслила кожну частину її знаменитого тіла. Доповнили вбрання бежеві в'єтнамки. Довге цього разу волосся Кім витягнуте і покладене на прямий проділ. Скоріше за все, Кім знову використовує перуку. Макіяж зроблений максимально виразним, з акцентом відразу на очі і губи. Підкреслює гламурний образ рівний м'який золотистий загар. Виглядає знаменитість просто чудово, що відразу ж відзначили її прихильники, назвавши її «гарячою матусею», «першою завжди» і «нереальною».

Кім часто сама збирає свої образи (фото: .instagram.com/kimkardashian)

Слідом за цим Кім показала й інше спокусливе фото – вона позує в боді тілесного відтінку від власного бренду Skims. «Я ношу боді @skims Sculpting Bod у відтінку Сієнна. Воно забезпечує повну підтримку тіла з вбудованим стисненням, щоб згладити тіло і виліпити талію», – написала знаменита красуня. Таким чином, Кім практично видала секрет свого досконалого силуету з тонкою талією, пишними грудьми і розкішними стегнами.

Секрет вигинів Кім розкритий (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомними, днями Кардашьян оголосила про запуск нової колекції макіяжу, яку буде рекламувати разом з давньою подругою – канадською моделлю Вінні Харлоу. Обидві красуні також приміряли облягаючі наряди – вони красуються в чорних напівпрозорих комбінезонах.