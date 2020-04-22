Вона досконала: Алессандра Амбросіо похвалилася розкішним тілом в жаркій зйомці для глянцю

Алессандра Амбросіо стала героїнею нового номера іспанського ELLE. Глянець зробив 3 обкладинки для травневого випуску, дві з них і прикрасила гаряча бразильська красуня. Як повідомив журнал на своєму сайті, номер покликаний «пролити» світло в ці часи карантину. А його мета – скласти відмінну компанію на час самоізоляції, «примушувати мріяти і дивитися в майбутнє, повне надій».

Примітно, що зйомка з Алессандрою проходила ще до початку кризи, викликаної пандемією. А відтінки веселки, які прикрашають светр Амбросіо, стали глобальним символом, що втілив у собі послання «Все буде добре». Образ моделі вийшов стильним і завершеним. Макіяж їй зробили з графічними стрілками, а зібрали волосся у високий пучок і перев'язали косинкою – аксесуар, який цього літа точно буде на піку популярності!

Алессандра в новій зйомці (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ще одна обкладинка зі знаменитою моделлю вийшла більш гарячою – Алессандра позує на тлі океану в повний зріст, демонструючи своє розкішне тіло у всій красі. На ній одягнео короткий світлий светр в коричневу горизонтальну смужку, а також бікіні йому в тон. Екс-«ангел» Victoria's Secret витягла свої «нескінченні» ноги, сидячи на дерев'яному кріслі, і загадково дивиться вдалину.

У фотосесії вона також приміряла купальники і численні аксесуари, без яких складно уявити літо: солом'яні капелюшки, окуляри, сережки і підвіски. Так що для всіх, хто скучив за безтурботною пляжною атмосферою, відпускний настрій буде забезпечено!

Модель в травневому номері (фото: instagram.com/vickymarcosg)

Сама модель поспішила поділитися новою обкладинкою зі своїми фоловерами, запостивши її собі в мікроблог. І, цілком передбачувано, отримала масу похвал і компліментів. «Чудова», «Прекрасна», «Королева»,«Просто чудова, я хочу такий светр», – не вщухає хвиля коментарів.

Нагадаємо, Алессандра останнім часом максимум часу приділяє своєму бренду купальників, практично залишивши модельну кар'єру. Виняток становлять зйомки для глянцю, а також виходи на найбільш значущі покази. Також модель як і раніше любить красуватися на червоних доріжках різноманітних фешн - і кінопремій. До речі, за компанію Алессандра бере і свою дочку Аню Луїзу, якій вже пророкують модельну кар'єру не гірше маминої.