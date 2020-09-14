Як зібрати дорогий гардероб у мас-маркеті: хитрощі від стиліста

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, на що звертати увагу при купівлі речей

Покупці зазвичай діляться на два типи: ті, хто вважають, що якісну річ можна купити тільки в люксовом сегменті; і ті, хто знають, що висока ціна це не запорука якості. Стиліст Катрін Дойл впевнена, що виглядати розкішно в речах з Zara або H&M реально так само, як жахливо в брендових марках.

Модний експерт поділилася корисними хитрощами і розповіла, на що варто звертати увагу при покупці речей.

⠀

Денім.

Вибирайте якісну щільну тканину, однорідного кольору. Тонка джинса, яка не тримає форму, та ще з потертостями завжди виглядає дешево.



⠀

Потертості і стрази.

Мода на сильно затерті джинси по всій довжині, особливо на контрастних синіх штанинах, пройшла. Крім спотворення форм фігури, такі потертості нічого не дають. А якщо додати до цього «салату» ще й стрази, то можна геть забути про «виглядати вишукано і дорого». Якщо хочеться потертостей, то вибираємо світлі відтінки джинси з невеликою потертістю в природних місцях: складки на згинах, місця вище колін.



⠀

Трикотаж.

Тонкий трикотаж, який не тримає форму, виключаємо з гардеробу. Не існує фігури, яку він би прикрасив.



⠀

Наслідки носіння речей.

Якщо ви приміряєте річ в магазині, зняли її і на вас залишився ворс від неї - відразу говоримо ні.

⠀

Якість тканини.

Якщо в магазині на речі вже з'явилися катишки або зачіпки, то в носці вони будуть тільки посилюватися. Краще відмовитися від такої покупки.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀

Обробка речей.

Звертайте увагу на шви. Закритий шов - це завжди ознака преміальної якості і він досить часто зустрічається в мас-маркеті. А ось шов назовні оверлком вважається більш простим і менш якісним. Звичайно, якість самого шва теж має значення - рівні стібки, відсутність ниток, що стирчать, і вузликів

⠀

Важливим є догляд за річчю після покупки. Не нехтуйте послугами хімчистки, якщо цього вимагає виріб, а також правилами прання і сушіння.

⠀

Крім цього, випрасувана річ завжди виглядає дорожче, ніж пом'ята - так що праска нам на допомогу.

Нагадаємо, відомий дизайнер Андре Тан назвав топ-5 антитрендів осені 2020, від яких краще позбутися.