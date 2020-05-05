Спокуслива тенісистка: Кайлі Дженнер захопила бездоганною фігурою в спортивному образі

Кайлі Дженнер порадувала шанувальників новими стильними кадрами – дівчина взяла участь у незвичайній фотосесії. Зйомка проходила на тенісному корті, і вбрання 22-річна красуня вибрала відповідн. Вона одягла чорний кроп-топ, який підкреслив залізний прес красуні, і такого ж відтінку брюки з високою посадкою від Chanel. Ракетка, яку Кайлі тримає в руках, також прикрашена логотипом відомого бренду. Образ дівчини доповнили укладка з гладко витягнутим волоссям, а також макіяж в натуральних тонах. «Привіт», – коротко написала під галерею Дженнер. На фото вона постаралася показати свою фігуру у всіх ракурсах, імітуючи гру.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Шанувальники, як завжди, виявилися більш красномовними, ніж сама Кайлі. Вони поставили дівчині майже 9 мільйонів лайків і написали близько 60 000 коментарів. «Найкраща», «Перша», «Як же ти прекрасна», – не можуть стримати своїх захоплень фанати. До речі, спортивний стиль в цьому сезоні знову один з найпопулярніших. Так що беремо образ знаменитості при складанні аутфітів на літо.

Образи Кайлі з Met Gala (фото: instagram.com/kyliejenner)

А в сторіз наймолодша мільярдерка у світі показала свої образи зі щорічного знакового заходу, який в цьому році не відбувся – Met Gala. Як і багато знаменитостей, Кайлі дуже хотіла вкотре пройтися по червоній доріжці івенту. Але 22-річній красуні довелося обмежитися луками минулих років.

Вона позує в сріблястому напівпрозорому платті з каменями від Balmain, чорному з видатним декольте від Alexander Wang, рожево-бронзовому з ніжним квітковим візерунком від Versace – розкішних вбраннях більш ранніх років. А також образах минулорічної церемонії – бузковій і зеленій сукнях від Versace, до яких підібрала навіть кольорові перуки. Що ж, Кайлі вміє затьмарити всіх на червоній доріжці або, принаймні, здивувати оригінальним луком.