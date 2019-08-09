Немов підліток: 37-річна Наталія Водянова захопила стрункими ногами в міні-спідниці

Наталя Водянова, яка надовго зникла з поля зору своїх фоловерів, нарешті повернулася в свій мікроблог. І першим ділом почала публікувати фото зі своїми дітьми. Так, днями вона показала цікавий знімок з 11-річним Віктором. А сьогодні, 9 серпня, вирішила порадувати кадром зі старшим сином – 17-річним Лукасом Портманом.

Наталія обожнює фото з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія опублікувала пост, на якому позує з Лукасом на тлі раритетного авто. Цікаво, що вже майже дорослий син набагато вище самої Наталії, яка відрізняється класичними модельними параметрами.

Наталя Водянова та її старший син (фото: instagram.com/natasupernova)

Одягнені вони стильно і по-літньому яскраво. Наталія приміряла джинсову міні-спідницю з замком спереду, яка підкреслила її нескінченно довгі ноги, і бузковий топ, на який накинула довгу синю кофту. Доповнили образ босоніжки на плоскій підошві з зав'язками, а також укладка та легкий макіяж з яскравими губами.

Лукас – справжній помічник Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

Лукас, який також нещодавно спробував себе в якості моделі і взяв участь у показі Balmain, приміряв стильний моногамний наряд. Чорні штани і темно-синя сорочка, до яких він взув контрастні світло-коричневі кеди і чорний браслет. Наталя і Лукас весело сміються і виглядають щасливими і безтурботними. Скоріше за все, вони зібралися на сімейний уїк-енд. Про це говорять і напої, які охолоджуються у відерці поруч з ними.

Діти Джастіна Портмана часто гостюють у нього (фото: instagram.com/justinportman)

Шанувальники Наталки насамперед відзначили, що виглядає Водянова явно не як мама Лукаса. "Ви, немов брат і сестра", – не втомлюються дивуватися вони. І дійсно: безтурботна посмішка 37-річної моделі, її стрункість і квітучий зовнішній вигляд зробили її схожою на однолітку сина.

У Джастіна портмана народилася четверта дитина – син Лео (фото: instagram.com/lucas_portman)

Лукас – справжній друг та помічник Наталі. Він бере участь у її акціях і намагається всіляко підтримувати всі ініціативи фонду "Оголені серця". До речі, з батьком – британським лордом Джастіном Портманом – старші діти Наталії регулярно бачаться. А нещодавно, 24 липня, у Лукаса, Неви і Віктора народився брат – дружина Джастіна, актриса Морган Снайдер, подарувала коханому сина Лео.