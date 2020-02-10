Скарлетт Йоханссон засвітила "хиже" татуювання в сукні богині на вечірці Vanity Fair

35-річна актриса Скарлетт Йоханссон потрапила в номінацію "Краща жіноча роль" церемонії Оскар 2020. Проте бажана статуетка дісталася Рене Зеллвегер за роль у біографічному фільмі "Джуді". До речі, Йоханссон номінувалася за гру у фільмі "Шлюбна історія". Як завжди, увага глядачів щорічної церемонії була прикута не тільки до хвилюючого оголошення імен переможців, але також до вбрання зіркових гостей. Зазначимо, що вже традиційно після церемонії відбулася вечірка Оскар-2020. За організацію афтепаті відповідав журнал Vanity Fair. До речі, афтепаті Оскара часом збирає більше зірок, ніж червона доріжка кінопремії. При цьому зірки готують для цього вечора одразу два наряди - для червоної доріжки і для наступної вечірки.

Так вчинила і Скарлет Йоханссон. 35-річна красуня сяяла перед десятками камер вечірки Vanity Fair в розкішній сукні від Oscar de la Renta. "Сукня-богині" виконана з ніжного шовку перлового відтінку. Переливаючись на світлі сукня ідеально підкреслювала плавні вигини спортивної фігури актриси. Наряд вишукано оголює плечі. Зона декольте оформлена у вигляді бра, рясно прикрашеного блискучими каменями. Вийшла цікава відсилка до плаття-туніки.

Скарлетт Йоханссон у сукні Oscar de la Renta на вечірці Vanity Fair (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Скріншот поста: instagram.com/coolgirlsdiary

Свій вишуканий образ Скарлетт доповнила золотими босоніжками на тонкій шпильці. Густе волосся актриси зібране у високу зачіску, одне пасмо випущене. Макіяж зроблений з акцентом на очі, а також губи насиченого винного відтінку. В руках красуня тримає золотий клатч в тон сукні.

Татуювання актриси на спині (скріншот поста: instagram.com/scarlett.johensson)

При цьому шанувальники зірки "Шлюбної історії" відразу ж відзначили, що сукня також вигідно підкреслює її тату. Зазначимо, що Йоханссон - одна з найбільш "татуйованих" голлівудських актрис. У актриси є велике татуювання у вигляді троянд на спині. Також кольорове тату на лівій руці у вигляді висхідного сонця на тлі хмаринки. Ще одне тату можна добре розглянути на нових фото актриси - у вигляді ширяючого орла.

Скарлетт Йоханссон на червоній доріжці Оскар-2020 (скріншот поста: instagram.com/oscardelarenta)

Зазначимо, що на червоній доріжці Оскара-2020 Скарлетт також з'явилася у сукні від Oscar de la Renta, але трохи іншого фасону. Але наряд виконаний також у ніжних перлинних відтінках. На сторінці бренду зазначається, що корсет був зшитий і декорований вручну. В цілому на створення вбрання пішло більше 300 годин майстрів модного бренду.

Шлюбна історія - трейлер

Драма "Шлюбна історія" розповідає про розбіжності в сім'ї Чарлі і Ніколь Барбер, театрального режисера і його провідної актриси. Подружжя так і не змогли вирішити свої проблеми полюбовно і поступово прийшли до рішення про розлучення. Чарлі і Ніколь хотіли зберегти теплі взаємини, але все стало лише гірше, коли в справу втрутилися юристи. До того ж Ніколь отримала нову роль у телепроекті в Лос-Анджелесі, а Чарлі вирішив залишитися в Нью-Йорку. Також їм належить розібратися з опікунством їх маленького сина. У підсумку подружжю знову доводиться повернутися до спілкування без посередників. У головних ролях: Скарлетт Йоханссон і Адам Драйвер.