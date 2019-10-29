В шубі і спортивках: MARUV епатує новим спорт-шик образом

MARUV (Анна Корсун) любить балувати багатотисячну армію шанувальників своїми "модними витівками". Епатажна українська виконавиця не проти експериментів із зовнішністю і стилем. При цьому чим більш яскраво і зухвало, тим краще. Приміром, під час десятого ефіру шоу Танці з зірками 2019 (пройшов 27 жовтня) Корсун з'явилася в образі "заклинательки змій". Виконавиця позувала, як завжди, у дуже спокусливому вбранні чорного кольору. А її зачіска була прикрашена незвичайною зміїно. композицією.

У розділі "сторіз" на своїй сторінці в мережі instagram MARUV показала фото свого зухвалого щоденного образу. Як завжди, Корсун сміливо поєднує трендові речі цього року і сезону Осінь 2019. Так, Анна позує в укороченій хутряній шубці. Зверніть увагу, що хутро все ще в тренді - але штучне! Вироби з натурального хутра носити вже давно не модно!

Трендовий образ MARUV доповнюють чорні спортивні штани відомого бренду, заправлені в шкіряні черевики з широким верхом.

Проте головний акцент спорт-шик образу зроблений на фетровому капелюсі з прямими полями. Капелюх декоровано також золотим ланцюжком, що виглядає ще більш ефектно. І вершина" образу - сонцезахисні окуляри!

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

До речі, виконавиця також опублікувала відео свого привабливого виступу під час недавнього ефіру шоу Танці з зірками 2019. Тоді співачка заспівала свій хіт - "Siren Song". Але в новому незвичному виконанні, з українськими мотивами.

MARUV – Siren Song – Танці з зірками 2019

До речі, ведуча Танців з зірками 2019 Тіна Кароль в образі ангела підкорила глядачів ніжним і романтичним номером з "Дракулою" Даном Баланом.