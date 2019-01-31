Знову в капелюшку: Катя Осадча блищала на прем'єрі фільму в яскравому образі

Зіркова ведуча підкорила стильним і ефектним нарядом

Популярная украинская телеведущая и известная любительница разнообразных головных уборов порадовала поклонников новым экземпляром из своей коллекции. Звезда, которая призналась, к кому секретно летала в Данию, продемонстрировала стильный образ с шляпой на премьере фильма "Крути 1918".

На своей странице в Instagram Катя поделилась фото с мероприятия, на котором она запечатлена в темно-фиолетовом брючном костюме с леопардовой водолазкой в тон, черных туфлях-лодочках и синей шляпке, украшенной блестящими камнями.

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Фанам телезвезды ее эффектный образ пришелся по душе, не осталась без внимания и новая шляпа Осадчей.

"Ви дуже круті", "Вау какая красивая)))", "Новая шляпка", "Потрясающая!", "Самая красивая", "Очень похожа на Кадди с доктора хауса", - пишут в комментариях.

Еще один снимок был опубликован на странице "Світського життя" - на нем Катя позирует с недавно избитым артистом DZIDZIO.

"Михаил Хома - впервые в свете после скандального избиения!" - написала ведущая.

Фото: (instagram.com/svitsketv)

Она пообещала интервью с музыкантом об этом неприятном инциденте в новом выпуске программы.

Напомним, Катя Осадчая показала фото, на котором особенно хороша. Телеведущая опубликовала фото, на котором "случайно" запечатлена с микрофон в руке, вечернем наряде и широкой искренней улыбкой.

Напомним, что Катя Осадчая также не устояла перед флешмобом #10yearschallenge, показав целую серию фото 10-летней давности.