Серж Смолін представив колекцію "Money" для бренду IDoL. у рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21

В рамках 46-ї Ukrainian Fashion Week український дизайнер чоловічого одягу та засновник бренду IDoL. Серж Смолін представив нову колекцію FW '20-21. Створюючи осінньо-зимову лінійку, Смолін надихнувся азіатською fashion-урбаністикою і трансформацією моди під впливом східного мегаполісу XXI століття. Колекція отримала назву «Money», як символ взаємин світових економік, у тому числі боротьби американської і китайської. Лінійка дизайнера транслює те, як під впливом цих факторів виглядає сучасний споживач.

Колекцію «Money» на подіумі представили не тільки моделі-чоловіки, а й дівчата, адже речі Смоліна вже давно припали до душі жінкам. Моделі дефілювали в довгих вовняних пальто, легких пуховиках з курточного нейлону, що імітують чоловічі сорочки, жилетах, строгих костюмах і брюках, кардиганах, одягнутих поверх пальто.

Колекція «Money» від Сержа Смоліна для IDoL.

Автором ідеї перфомансу виступив Серж Пайє, режисером – стиліст Кирило Савченко, а sound-дизайнером – композитор Kharaktic.

Гостями показу стали Ірина Данилевська, Олексій Гладушевський, Соня Забуга, Катя Кулик, Вадим Медведєв, Наталія Листопад, Рома Тимофєєв, Олексій Нілов, Ольга Дашкієва, Ірина Мальцева, Андрій Чорновоіл, Вінсент Амурський, Людмила Лютіна, Гюзель Насалик, Леся Блага, Марія Бурмака, Регіна Вербицька, Наталя Кінзерська, Даша Суворова, Олена Вінярська, Вадим Яцун, Алекс Захарчук і багато інших.

Гості показу нової колекції Сержа Смоліна

Серж Смолін: «Всі чекали від мене костюмів, але їх у лінійці всього три. І їх я вперше показав на жіночій фігурі, демонструючи те, що зараз вже жінки керують світом, а чоловіки стають більш слабкими. У цьому сезоні я представив мобільність, трансформацію і зручність, які для мене вийшли на перший план. Я взяв класичну сорочку, але подав її як пуховик, а в класичному пальто відрізав рукава і спинку, перетворивши їх на фартухи».

Колекція підкреслена яскравими принтами S.Payet, виконаними на білих футболках. Всі look-и виконані в холодній гамі: чорно-білій із застосуванням хакі і деніму. Серед матеріалів переважають щільна камвольна шерсть, курточний нейлон і легка болонья.

Доповнювали образи IDoL. на подіумі моделі з нової лінійки New Balance і шкарпетки Feeelings, розроблені спеціально для показу в трьох варіаціях: з логотипом IDoL. в поєднанні з класичними ромбами, з двоколірним орнаментом у яскравих відтінках, а також з незвичайними, креативними принтами.

Підкреслювала автентичність кожного look-а, представленого на показі IDoL., колекція чоловічих аксесуарів «Сascade», ексклюзивно створена брендом прикрас ручної роботи «VESNA accessories».

Фото: Володимир Ануфрієв, Серж Базилік