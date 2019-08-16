"Сємки є?" Джамала викликала суперечки в мережі перевтіленням в "дівчину з району"

Джамала піднесла своїм шанувальникам несподівано сміливий "модний виклик". На своїй сторінці в мережі instagram популярна українська співачка опублікувала серію фото, на яких вона позує, скажімо так, в "сміливих образах". На виконавиці - спортивні костюми. Не дивно, що і саму Джамалу, і її шанувальників результат такої фотозйомки підштовхнув до думки, що співачка позує в образі "дівчини з району". Ще більш вражаюче ці образи виглядають на тлі недавнього ультрастильного виходу співачки - у літньому платті з пітоновим принтом. Тоді свій образ співачка доповнила кислотними босоніжками.

Тепер же Джамала захоплює своїм новим сміливим перевтіленням. На серії знімків співачка позує у спортивних костюмах.

Перший лук - рожевий спортивний костюм і чорний топ. Другий образ - такий же чорний топ, але в поєднанні з синіми спортивними штанами, які додатково декоровані білою і чорною смужками. Волосся виконавиці заплетене в коси. На ногах - фіолетові кросівки.

Примітна й інша особливість цих кадрів. Адже фотосесія проходила на балконі однієї зі столичних багатоповерхівок. Співачка позує на тлі старої блакитної плитки. Що також додає більшої атмосферності фото.

Джамала в новій стильній фотосесії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При цьому співачка сама заплуталась і пропонує шанувальникам вибрати найкращий, на їх думку, образ.

“Друзі, без вас цього разу просто не обійтись. Який лук обрати?" - просить допомоги Джамала.

А ось в розділі сторіз на своїй сторінці співачка опублікувала ще більше фото. І супроводила їх кумедними коментарями.

Джамала в новій стильній фотосесії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки також поспішили залишити перші коментарі:

"Всі 2 луки класні, але більше мені сподобався перший"

"Обидва гарні, але перший красивіше"

“Не робіть цього! Ви ж ще така молода)"

“Альо в другому немає куртки! Я за другий варік"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала відверто зізналася, що саме їй слід було б почати робити раніше. Співачка також дала потужний мотиваційний поштовх артистам-початківцям, за що шанувальники були їй дуже вдячні.

А до цього Джамала зізналася, що її однорічний син Емір-Рахман вже вивчив першу пісню. Однак це зовсім не композиція його зіркової мами! Улюблена пісня хлопчика - хіт реп-виконавиці Alyona Alyona. Джамала лаконічно зазначила - "Ревную".