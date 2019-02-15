Сама досконалість: Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом

Шанувальників однак схвилював інше питання - справжнє чи ні на Тіні хутро

Тина Кароль, которая ранее взволновала поклонников "молящим" фото, решилась на очередной стильный эксперимент специально для fashion-съемки украинского Vogue. Пока что певица поделилась с поклонниками только одним фото, но даже его достаточно, чтобы оценить эффектность образа.

На черно-белом снимке чувственная Кароль позирует в белой меховой шапочке, кисти рук украшены меховыми манжетами. На шее – широкий чокер. Судя по всему певица позирует в платье или топе с открытыми плечами.

Исполнительница никак не прокомментировала новое фото, лишь указав стилиста – Юлия Пелипас.

Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль буквально атаковали ее восторженными отзывами. И все же нашлось немало встревоженных комментариев — поклонники обеспокоены, как бы на Кроль не был натуральный мех.

"Красота! Тина! Пусть это фото... будет протестом против использования меха в нарядах", — желает olgadnepr32.

"Натуральне хутро? Жах", — предполагает corwinboy.

"Интересное фото. И совсем не похожа на себя!" — уточняет loriks_54.

"Одно совершенство и элегантность, браво!" — восхищается liliianikitina493.

"Невероятная фотосессия! Очень красиво!" — пишет s_lanka.

"Господи, ты прекрасна ! Я готова повторять это нереальное количество раз", — отмечает katy_golde.

"Очень стильная! Восторг", — соглашается goliasheva.

"Тинаа, я в шоке! Просто шикарна", — подчеркивает fan__tina.

Напомним, ранее Тина Кароль восхитила чувственным летним фото.

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