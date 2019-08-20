Сама елегантність: Олена Зеленська підірвала мережу новим стильним образом від українського дизайнера

Олена Зеленська, яка разом з чоловіком багато подорожує, в цей раз приймала гостей вдома, в Києві. Перша леді поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією кадрів, що доповнила емоційної підписом.

Олена і Сара на прогулянці (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

«Вперше як дружина Президента України мала честь вітати в Києві високу гостю – дружину прем'єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньяху. Екскурсія в Будинок з химерами, щира і тепла розмова про важливе.

Вчора пані Нетаньяху відвідала меморіал Бабиного Яру і залишилася під величезним враженням від побаченого. Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру і не могла уявити свого візиту в Київ без відвідування цього місця. Завжди пам'ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання.

Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв'язки. Адже це – наша спільна історія. Ми з пані Сарою домовилися обов'язково продовжити обговорення цього проекту».

Олена знову обрала вбрання від українського дизайнера (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для прогулянки Олена обрала біле класичне плаття-пальто в підлогу з відкладним коміром, рукавами-ліхтариками і поясом на талії від українського дизайнера Dafna May. Доповнили його бежевого відтінку туфлі-човники, непомітні витончені аксесуари – підвіска та кульчики, а також об'ємна укладка і легкий макіяж. Просто бездоганний образ для ділових зустрічей!

Олена, як завжди, елегантна (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За менш ніж годину фото Олени набрали на її сторінці в Instagram більше 40 000 лайків і масу захоплених коментарів. Українці не можуть натішитися, що Перша леді настільки стильна, красива і просто «чарівна». До речі, багато також зазначили, що туфлі обох жінок практично однакові.