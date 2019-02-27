Сама елегантність: 44-річна Вікторія Бекхем захопила образом в червоних тонах

Вікторія обожнює монохромні образи, один з останніх виходів не став винятком

Викторию Бекхэм не зря называют признанной иконой стиля. В начале 2000-х Виктория пробовала себя в роли модели, участвовала в различных модных коллаборациях с известными брендами и даже запустила своб линию джинсовой одежды. Пока в 2008 году не начала более серьезно заниматься пошивом одежды и запустила наконец свой персональный бренд — VB.

Стиль и характера бренда Виктории Бекхэм — подчеркнутая женственность, изящество линий и элегантность. Интересно, что Виктория на важных мероприятиях всегда появляется в нарядах своего бренда.

Любимые вещи в гардеробе британского дизайнера — широкие брюки и платья. А также монохромные сочетания. При этом Виктория отдает предпочтение "вечной" классике: белый, черный, красный. И мастерски сочетает в одном образе вещи одного оттенка. Как это было во время одного из недавних официальных появлений Виктории.

Стильная Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Так, Виктория с радостью сообщила поклонникам своего бренда, что теперь в сети универмагов Selfridges также есть уголок и ее бренда VB, где можно рассмотреть новые коллекции. Отметим, что Selfridges — это сеть универмагов Великобритании высокого класса.

Для официального открытия своего нового магазина Бекхэм выбрала очень стильный наряд: красное платье с длинными рукавами и под горло, а также красные сапоги-чулки с открытым носком из новой коллекции осень-зима 2019/20.

Стильная Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Свой красный образ Виктория дополнила модной прической – удлиненный боб с завивкой. В макияже сделан акцент на красные губы и румяна. Боле того, даже педикюр дизайнера сделан в красных тонах.

Отмети, что недавно Виктория Бекхэм с успехом представила свою новую коллекцию Victoria Beckham осень-зима 2019/2020. Дизайнера очень трогательно и нежно поблагодарила своего именитого супруга (экс-футболист Дэвид Бекхэм), а также детей в поддержке.

Также до этого Виктория Бекхем восхитила спортивной фигурой в облегающих леггинсах.