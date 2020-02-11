Рожева мрія: Алессандра Амбросіо показала струнку фігуру в ефектному вбранні

Алессандра Амбросіо – часта гостя світських івентів. І афтепаті церемонії нагородження премії «Оскар» – вечірку Vanity Fair – вона також відвідала. Причому підготувалася ретельно, зібравши всіх улюблених б'юті-майстрів і звернувшись до улюбленого бренду. Результат перевершив всі очікування!

Модель у "цукерковому" образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На червоній доріжці Амбросіо постала в розкішній яскраво-рожевій сукні від Armani з ліфом і ефектним чорним бантом ззаду. Доповнили наряд босоніжки на високих підборах, діамантове кольє і вишукана укладка-хвиля. Макіяж їй зробили з виразними стрілками і блідо-рожевими губами. Весь образ екс-«ангела» Victoria's Secret вийшов стильним та яскравим, одним з кращих на червоній доріжці.

Алессандра просто підірвала мережу! (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала кілька фото з заходу, викликавши хвилю захоплень в мережі. «Вау», «розкішна», «перша», «супер», «шикарна» – пишуть їй фоловери. Багато хто відзначив розкішну струнку фігуру 38-річної моделі, яка з роками, здається, стає тільки більш привабливою.

Алессандра Амбросіо умеет вибирати вбрання!(фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, хоча модель і трудиться над нею в спортзалі, як-то вона зізналася, що головним секретом своєї стрункості вважає непосидючий характер і любов до руху. Алессандра, яка буквально виросла на бразильських пляжах, не може жити без океану, серфінгу, баскетболу та пробіжок. А при поїздках намагається вибирати готелі з комфортними спортзалами. У перервах між світськими подіями вона із задоволенням відвідує тренажерні зали і заняття з пілатесу. Це до того ж відмінний спосіб відволіктися від проблем і перенести увагу на тіло. Цікаво, що до подібного ритму вона вже поступово привчає і дітей: дочку Аню Луїзу і сина Ноа.