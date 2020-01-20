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Розкішна з голови до ніг: Ніколь Кідман підкорила ідеальним вечірнім образом від Michael Kors

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Співачка і актриса відвідала премію SAG Awards

Ніколь Кідман знову довела, що у свої 52 роки виглядає не гірше більш молодих колег. Вона з'явилася на церемонії вручення нагород від SAG Awards в досить стриманому образі і, тим не менш, в черговий раз зуміла прикувати до себе захоплені погляди і камери фотографів.

Ніколь Кідман (фото: instagram.com/michael kors)

Для заходу зірка «Великий маленької брехні» вибрала розкішну темно-синю сукню від Michael Kors. З довгими рукавами і закритим верхом, вона здавалося б досить скромною за мірками таких івентів. Але завдяки оригінальному крою з оборкою, що починається на талії і йде по всьому розрізу м'якою хвилею, а також тканині, розшитій блискітками та бісером, сукня набула розкошності і вишуканості. Вона вигідно підкреслила довгі стрункі ноги актриси, її тонку талію і ідеальні пропорції. Доповнили образ босоніжки з оригінальними візерунками з каменів, великі сережки темно-синього відтінку і кілька браслетів.

Ніколь виглядала приголомшливо (фото: instagram.com/italogregorio)

За макіяж та зачіску відповідали знамениті зоряні майстри. Стиліст зачісок Італо Грегоріо (Italo Gregorio) уклав волосся Ніколь у вишукану голлівудську хвилю. А відома в колах знаменитостей візажистка Кейт Суннетт (Kate Synnott) подбала про те, щоб шкіра Кідман сяяла молодістю і свіжістю, а очі були ще більш виразними. Легкі smoky з сірим відливом і ретельно промальовані «пишні» брови – вічна класика червоні доріжок, яка і цього разу не підвела.

Актриса готується до виходу на червону доріжку (фото: instagram.com/italogregorio)

У своєму Instagram-акаунті Николь опублікувала пост, де написала слова подяки і продемонструвала свій лук. «З моїми сім'ями #BigLittleLies і #Bombshell на #SAGawards сьогодні! День святкування, гордості, щастя, смирення і багатьох інших емоцій. Спасибі вам, актори, за те, що дозволили мені потанцювати з вами і за те, що дозволили мені поділитися цими жінками та їхніми історіями. Я так вдячна...», – написала популярна австралійська актриса. До речі, на івенті вона з'явилася сама, без свого чоловіка Кіта Урбана. Хоча зазвичай вони намагаються відвідувати подібні заходи разом.

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