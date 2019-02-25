Розкіш, та й годі: найбільш вдалі вбрання церемонії Оскар 2019

Голлівудські зірки буквально сяяли на червоній доріжці Оскар 2019

Премия награждения лучших деятелей киноиндустрии Оскар 2019 – это не только интрига, кто же получит заветную золотую статуэтку. Не меньший ажиотаж вызывает и выбор нарядов звезд. Тем более, что для светского события такого размаха они готовятся заранее, тщательно продумывая образ от и до. И в этом году, на 91-й по счету церемонии, действительно было на что посмотреть. Кто-то из звезд прогнозируемо сделал ставку на роскошный вечерний наряд, кто-то хотел удивить, некоторые как обычно перестарались. Но вышло ярко и нескучно! Изучаем главные тенденции и выбираем фаворитов.

Победительница в номинации "Лучшая женская роль" Оливия Колман в платье Prada (фото: instagram.com/theacademy)

Серебро, золото, сияние и переливы… Блестящие во всех смыслах наряды – один из самых излюбленных звездами трендов на красной дорожке. И в этом году без него не обошлось. Дженнифер Лопес (Том Форд), Эмилия Кларк (Balmail), Бри Ларсон (Celine By Hedi Slimane), Гленн Клоуз (Carolina Herrera), Эмма Стоун (Louis Vuitton), Эми Адамс (Versace) – вот лишь краткий список актрис, отдавших ему предпочтение.

Дженнифер Лопес в блестящем платье Tom Ford

Красочные наряды всех оттенков радуги – еще одна тенденция с церемонии "Оксар" 2019. Видимо, звезды соскучились по весне. Что ж, вышло эффектно. Ставку на цвет сделали Джемма Чан (Valentino), Дженнифер Хадсон (Elie Saab Couture), Констанс Ву (Versace), Кейси Масгрейвс (Giambattista Valli Couture), Марина де Тавира (J Mendel), Ялица Апарисио (Rodarte), Рейчел Вайс (Givenchy), Люси Бойнтон (Rodarte), Шарлиз Терон (Dior), Лора Харриер (Louis Vuitton), Шангела (Diego Montoya), Оливия Колман (Prada) и Хелен Миррер (Schiaparelli).

Черный, белый и их вариации – выбор Леди Гаги (Alexander McQueen), Реджины Кинг (Oscar de la Renta) и Эшли Грин (Zac Posen).

Победительница в номинации "Лучшая женская роль второго плана" Реджина Кинг в платье Oscar de la Renta (фото: instagram.com/theacademy)

Напомним, обладателями Оскар 2019 за лучшее исполнение главных ролей стали Рами Малек и Оливия Колман; за лучшие роли второго плана статуэтки получили Реджина Кинг и Махершала Али; лучшей картиной года, по мнению жюри, стала "Зеленая книга"; а лента "Рома" Альфонсо Куарона победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Рейчел Вайс в платье Givenchy (фото: instagram.com/theacademy)

Эмилия Кларк в платье Balmain (фото: instagram.com/theacademy)

Эшли Грэм в платье Zac Posen (фото: instagram.com/theacademy)

Дженнифер Хадсон в платье Elie Saab (фото: instagram.com/theacademy)

Шарлиз Терон в платье Dior

Шангела в платье Diego Montoya (фото: instagram.com/theacademy)

Хелен Миррер и Сара Полсон (фото: instagram.com/theacademy)

Напомним, ранее Эмбер Херд появилась на пре-пати Оскара 2019 в прозрачном топе без белья и вызвала фурор.

Также вы можете смотреть онлайн-трансляцию Оскар 2019.